Apple to opět neuhlídal! Unikla mu nálož novinek z iOS 19

Zdá se, že po softwarové stránce ani v letošním roce se Applu pomyslná poklička na hrnci s názvem „iOS 19“ nepodařila utěsnit příliš těsně. V poslední betě iOS 18.5 totiž objevili vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac řadu zajímavých novinek, které naznačují, co se pro „devatenáctkový“ iOS chystá. A že toho není málo!

Poslední beta iOS 18.5, totiž skrývá v kódu zmínky a náznaky o hned několika rozpracovaných novinkách, které by mohly výrazně posunout produktivitu, natáčení videí a obecně i používání iPhonu jako takové. Dost možná nejzajímavějším objevem je testování rozšíření Stage Manageru, který aktuálně známe z iPadů a macOS. Apple totiž testuje jeho chování i na iPhonu, a to včetně připojení k externímu displeji. V iOS simulátoru dokonce už zčásti Stage Manager na iPhonu funguje a podporuje překrývání oken nebo jejich posouvání mimo obrazovku bez aktivace auto-layoutu. Oficiální představení je sice zatím nejisté, ale pokud by se iPhone skutečně proměnil ve „skládací Mac“, je rozhodně na co se těšit.

Zajímavý je i objev funkce s kódovým názvem „SuperDomino“. Ten mění chování widgetů v režimu StandBy, kdy se například zobrazují pouze na jedné polovině obrazovky. Jedná se tedy o řešení jako šité na míru skládacímu iPhonu, o jehož příchodu se v posledních měsících šušká čím dál tím víc. Tento upgrade by ale teoreticky mohl být využit na iPadu nebo připravovaném zařízení HomePod s displejem.

Další zřejmě chystanou novinkou je rozšíření fotografických stylů na video. Apple je zatím umožňuje pouze u fotografií, ale podle kódu v systému se testuje i jejich použití u videí, a navíc otevření těchto funkcí třetím stranám. Zdá se tedy, že se brzy dočkáme natáčení videí s přednastaveným „filtrem“ i v nativním Fotoaparátu. Jak tedy můžete sami vidět, novinek pro iOS 19 chystá Apple alespoň podle bety iOS 18.5 opravdu dost.