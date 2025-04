Netflix chce bilionovou hodnotu. Připravte peněženky, ceny půjdou zase nahoru!

Klub společností s hodnotou přes bilion dolarů zřejmě do pár let přivítá dalšího giganta. Řeč je konkrétně o Netflixu, který má v hlavě ambiciózní plán ve formě zdvojnásobení svých příjmů, díky čemuž dosáhne tržní hodnoty 1 bilion dolarů do roku 2030. Jedná se tedy svým způsobem o cíl, který si kdysi stanovil Apple a kterého úspěšně dosáhl (či dosahuje i u menších projektů typu zvýšit zisky ze služeb), a který nyní míří do světa streamovacích služeb. Ačkoliv Netflix svůj plán zatím oficiálně nevydal jako předpověď, interní cíle unikly do médií a potvrdily, že vedení společnosti myslí ve velkém.

Bohužel, Netflixu v honbě za vyšší hodnotou nezbývá příliš mnoho možností, jak toho docílit. Nové uživatele totiž sbírá poměrně složitě a revoluční obsah lze očekávat jen stěží. Pravděpodobně se tak nevyhneme dalším vlnám zdražování předplatného. Zatímco dnes má Netflix hodnotu kolem 479 miliard dolarů, do roku 2030 chce zdvojnásobit obrat a ztrojnásobit provozní zisk. Oficiálně firma mluví o „dlouhodobých vizích“, ale pokud jich chce dosáhnout v dohledné době, ve výsledku je jasné, že ceny předplatného musí jít nahoru.

Ostatně, historie nám ukazuje, že se toho Netflix nebojí. Prémiový tarif zdražil v USA od roku 2015 z 11,99 na 24,99 dolarů měsíčně, bez dramatického úbytku předplatitelů. Žádný velký odliv pak neznamenalo ani zavedení poplatku za sdílení účtu a to i přesto, že byl Netflix za tento krok v době nasazení extrémně kritizován.

Nebude to však jen vyšší cena předplatného, která má společnosti v hodně za milionovou hodnotou pomoci. Kromě zvyšování cen chce Netflix posílit i reklamní model, expanzi na nové trhy, a přidávat nové služby, jako jsou například mobilní hry. Inspirovat se může u YouTube nebo Spotify, kteří kombinují reklamu, předplatné a doplňkový obsah. Jen uvolnění tarifu s reklamami by ve výsledku mohlo jeho hodnotu zvýšit opravdu zásadně, jelikož by tato varianta mohla přilákat díky nízkému měsíčnímu předplatnému spousty nových uživatelů. O to víc překvapí, že je tarif s reklamami k dispozici zatím jen v USA.

Zatímco americký uživatel platí za nejlevnější tarif s reklamami 7,99 dolarů měsíčně, Standard už stojí 17,99 a Premium 24,99. A bude hůř – zdražování se nevyhne ani Evropě. Jedinou „útěchou“ může být, že se při vyšších cenách začne Netflix alespoň snažit přidat i nový hodnotný obsah – jinak bude uživatelův práh trpělivosti čím dál tenčí, což si logicky nemůže služba dovolit.