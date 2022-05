Nejlepší sportovní filmy a seriály na Netflixu

Ačkoli téměř každý týden přinášíme netflixové novinky, nyní uděláme změnu. Nových pořadů bylo totiž pramálo. I tak by všechny strčilo do kapsy včera vydané pokračování seriálu Stranger Things. Jelikož nám tento víkend končí MS v hokeji, bylo by možná fajn podívat se na pár sportovních filmů a seriálů, které na jedničce mezi videostreamovacími službami naleznete.

Baggio: Božský copánek

Jedná se o čerstvou novinku na Netflixu, která filmovým zpracováním ukazuje vzestup skvělého italského útočníka Roberta Baggia, jenž má za sebou štace ve Fiorentině, Juventusu i obou milánských celcích. Rovněž je držitelem Zlatého míče. Většina lidí si ho ale spojuje s promarněnou penaltou z finále MS proti Brazílii.

Moneyball

Film podle skutečné události. Basebalový kouč klubu Oakland Athletics Billy Bean touží po vítězství. Oakland je ale malým a špatně financovaným klubem. Billy si jednoho dne najme jako asistenta mladého Petera Branda, který si lebedí ve statistice. Svá sportovní rozhodnutí začnou činit pouze na základě matematiky, což je sportovní veřejností ostře kritizováno. Úspěchy se ale časem dostaví.

Diego Maradona

Film o jednom z nejlepších fotbalových hráčů všech dob, kterého asi nemá smysl blíže představovat. Dokumentární film s dobovými záběry se kromě sportovní stránky soustředí taktéž na ne zrovna světlou minulost tohoto fotbalového mága.

Maradona v Mexiku

U tohoto velikána ještě chvíli zůstaneme. Tento miniseriál vypráví o pokusu Diega Maradony zachránit fotbalový klub Dorados a postoupit do první ligy. Velmi zajímavý seriál pohlížející na tuto legendu z osobnějšího úhlu.

Poslední představení

Michael Jordan a Chicago Bulls je ikonické spojení hráče a sportovního klubu. Desetidílný dokument vám dovolí nahlédnout do zákulisí dění týmu, který byl v 90. letech považován za nejlepší tým všech dob. V dokumentu narazíte na zpověď nejen Michaela Jordana, ale i jeho spoluhráčů, protihráčů i trenérů. Jde o nejlepší sportovní dokument, jaký jsem kdy viděl. A to basket nesleduji.

Dycky Sunderland

Anglický fotbalový klub Sunderland jednoho roku sestoupil z anglické Premier League do Championship. Jelikož představitelé klubu věřili, že se ihned do 1. ligy vrátí, začali natáčet dokument, který bude mapovat „cestu na vrchol“. Pokud se ale dnes podíváte na tabulky, zjistíte, že Sunderland spadl ihned do 3. ligy. Dostat se z ní se mu podařilo až letos. Výborný dokument, jenž dává nahlédnout do pozadí velkého fotbalového klubu.

Anelka: Nepochopený střelec

Francouzský útočník Nicolas Anelka nebyl jen skvělým útočníkem. Byl i poměrně kontroverzní postavou, která za svou kariéru vystřídala spoustu klubů. Zmínit můžeme PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Fenerbahce nebo například Bolton.

Domácí tým

Novinka letošního roku. Jde spíče o rodinný film, který vypráví o suspendovaném trenérovi NFL, jenž se vrací do města, kde bydlí jeho syn. jelikož nemá moc věcí na práci, začne trénovat jeho žákovské mužstvo, které opravdu za moc nestojí.

Schumacher

Dokument o legendě formule 1. Michaela Schumachera nemá cenu představovat. Sedminásobný mistr světa, který po kariéře utrpěl vážné zranění během lyžování. Dokument mapuje jeho cestu až na vrchol. Pro milovníky závodů F1 povinná záležitost.