Nejlepší filmy s českým dabingem na Netflixu: 6 skvělých snímků, které si zaslouží vaší pozornost

Ano, i tento týden vám dáme tipy na lenošení u Netflixu. Vzhledem k venkovnímu počasí, a nemožnosti si dát venku čaj v kelímku, se ostatně nic moc jiného dělat nedá. Jsou tací uživatelé, kteří při sledování filmů preferují vždy český dabing. Pokud pohlédneme na Netflix, podstatná část obsahu je s titulky, což ovšem neznamená, že zde nenarazíte na kvalitní filmy i s českým zněním, což už jste mohli vidět v jednom z našich minulých článků. Kvalitního obsahu s dabingem je zde ještě více. A na něj se nyní podíváme. Pokud nemáte Netflix, nevadí. Tato služba nabízí pro nové předplatitele prvních 30 dní zdarma, což je dost dlouhá doba na náležité vyzkoušení. Pokud vám tato videostreamovací služba nesedne, není problém předplatné za pár týdnů zrušit.

Pravdivý příběh

Michael Finkel, reportér deníku New York Times, se setká s usvědčeným vrahem Christianem Longem, který si přivlastnil totožnost Michaela Finkela. Vyšetřování poodhalí neuvěřitelné skutečnosti. Založeno na pravdivých událostech. V hlavních rolích uvidíte Jonaha Hilla a Jamese Franca.

Nesmrtelný

Bohatý, starý a nemocný muž chce dál žít. Proto osloví soukromou společnost, která geneticky vypěstuje tělo, a umístí do něj duši člověka. Poté, co hlavní hrdina tuto proceduru podstoupí, zjišťuje, že s tělem to není úplně tak, jak mu bylo řečeno.

Ledová archa

Zemi zasáhla doba ledová. Krajinou už 17 let projíždí vlak, který nikdy nezastavuje a na jeho „palubě“ pobývá tisíce přeživších. Ve vlaku se ale schyluje k povstání. Skvělé sci-fi, v němž vidíme v hlavní roli Chrise Evanse, kterého můžete znát například jako Kapitána Ameriku.

Železná Lady

Když se Margaret Thatcherová stala první britskou premiérkou, ukázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. Životopisné historické drama Železná Lady má své mouchy. Vše ale zachránila skvělá Meryl Streep, která za svůj výkon obdržela zlatou sošku. Oscara získal snímek také za makeup.

Zkrocená hora

Jake Gyllenhaal a Heath Ledger v milostném příběhu dvou kovbojů, kteří se poznali v roce 1963 a zůstali přáteli na celý život. Toto romantické drama získalo tři Oscary, a to za režii, hudbu a adaptovaný scénář. Film byl zároveň nominován na pět dalších.

Rohy

Když se řekne Daniel Radcliffe, každému se okamžitě vybaví jeho životní role Harryho Pottera, což i jemu samotnému zřejmě musí vadit, jelikož hrál i v dalších zajímavých filmech. Jedním z nich je třeba tento. Hlavnímu hrdinovi zavraždí manželku a on je hlavním podezřelým. Najednou mu z hlavy začnou růst ďábelské rohy.