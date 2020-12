Na co se v roce 2020 Češi na Netflixu nejvíce dívali? Roční přehled je tady

V roce 2020 se zájem Čechů o téměř každý žánr na Netflixu skokově navýšil. Nejsledovanější u nás za uplynulý rok byla dramata, komedie a akční filmy, což potvrzuje rozmanitost našich nálad a preferencí. Ale překvapivě jsou to fantasy filmy, které svým způsobem dosáhly na vrchol. V porovnání s předchozím rokem u nás jejich sledování stouplo téměř šestnáctkrát!

Netflix nabízí nepřeberné množství žánrů a v nich tisíce filmů, seriálů, dokumentů nebo třeba pohádek pro úplně každého, a to bez ohledu na jeho věk či zájmy. Každý divák si pak ke sledování vybere přesně to, na co má právě náladu. I přes to, že se každý může dívat na co chce, jsou ale některé žánry oblíbenější než jiné, stejně tak je to u konkrétních titulů. Na co se tedy v roce 2020 na Netflixu nejvíce dívali Češi?

Zdroj: Netflix

V porovnání s loňským rokem se Češi mnohem radši ztráceli ve světě čar a kouzel

Vypadá to, že se Češi v roce 2020 potřebovali nechat unášet světem fantazie. Největší skok v porovnání s rokem 2019 zaznamenala totiž na Netflixu kategorie fantasy. V letošním roce Češi především do světa magie, čar a kouzel vstupovali šestnáctkrát více než loni! Češi se bavili u první řady Netflix seriálu Zámek a klíč. Mezi další úspěšné Netflix Originals na tomto poli patří seriál Prokletá nebo Dopis pro krále. A pak je hezké, že se Češi rádi vracejí k tomu, co znají. Ve fantasy totiž zabodovala i naše česká Kytice z roku 2000. A jelikož mají Češi fantasy rádi, určitě jim udělá radost zpráva, že natáčení druhé série Zaklínače je v plném proudu.

Češi nedají dopustit na vánoční romantiku

Druhý největší skok zaznamenala kategorie romantických filmů. Zájem o romantiku na Netflixu vzrostl oproti loňskému roku devítinásobně. Není žádným tajemstvím, že se Češi o svátcích rádi dívají na romantické filmy a seriály. Mezi nejpopulárnější kousky o lásce se tak stihly probojovat i letošní novinky z dílny Netflixu Vánoční výsadek, Princezna z cukrárny: Zase vyměněná nebo krátký seriál DASH & LILY. Také v této kategorii však máme i český zásek, mezi romantické filmy, na které se Češi nejraději dívali, patří i česká romantická komedie s Jiřím Langmajerem a Petrou Hřebíčkovou Přes prsty.

Dokážeme ocenit pořádné drama

Teď už se dostáváme ke třem žánrům, které byly u Čechů na Netflixu obecně nejoblíbenější. S výjimkou ledna a července u nás hrála mezi žánry prim dramata, a to ať už mluvíme o filmech, nebo o seriálech. Nejpopulárnější tituly zahrnovaly také originální produkci Netflixu, jako jsou například seriály Ratchedová, hit posledních týdnů ze šachového prostředí Dámský Gambit nebo první část páté série detektivního seriálu Lucifer s charismatickým hlavním hrdinou a německý historický seriál Barbaři. Čechy zaujala také poslední řada Koruny s dalšími dobrodružstvími královské rodiny. Vypadá to, že u nás zkrátka dokážeme ocenit pořádné drama.

U komedií se Češi smáli, ale také odpočívali

Druhým nejoblíbenějším žánrem byly u Čechů na Netflixu komedie. Právě v tom lednu a červenci byly navíc oblíbenější než dramata. Mezi nejpopulárnějšími tituly najdeme jak sezónní novinky Sváteční rande a Hubbieho Halloween, české komedie Ženy v běhu a Ženská na vrcholu, nebo třeba komediální seriály spíše pro mladší publikum Sexuální výchova, Tenkrát poprvé nebo I am Not Okay with This. V seznamu nejoblíbenějších komedií nesmíme vynechat podzimní seriál Emily in Paris, který nabízí přímo báječný únik od reality všedních dní.

Troška napětí ve společnosti známých hrdinů

A do třetice tu máme akční filmy a seriály, což potvrzuje náš smysl pro dobrodružství. Zájem o tento žánr oproti loňsku pětkrát stoupl. Také v uplynulém roce natočil Netflix řadu filmů, kde do hlavních rolí obsadil přední herce a herečky. A hned dva takové filmy platily u Čechů za ty nejoblíbenější. Byly to akční podívaná Vyproštění s Chrisem Hemsworthem a Old Guard: Nesmrtelní v hlavní roli s Charlize Theron. Mezi nejpopulárnějšími akčními kousky jsou také třeba druhá série seriálu Umbrella Academy nebo letošní novinka Guy Richieho Gentlemani. Za Netflix Originals u Čechů ještě například bodoval film z prostřední Středního východu Mosul.

Mít tak husí kůži

Oproti předchozímu roku se Češi na Netflixu také více odhodlávali ke sledování hororů a thrillerů. Sledování thrillerů narostlo téměř šestkrát, u hororů to bylo skoro pětkrát tolik. Mezi nejoblíbenější strašidelné kousky patří například Záhadné sídlo Bly, jihokorejský zombie horor #Žiju, španělský horor Hlasy, rusko-americký koprodukční film Odebrat z přátel: Dark Web, variace na známou pohádku Jeníček a Mařenka v lese hrůzy nebo potom thrillerový hit ze Španělska Papírový dům a americký kousek Nebezpečné lži.

Zajímavost na konec

Na konec ještě taková perlička. Oproti prvním dvěma měsícům letošního roku stoupla v období od března do června sledovanost reality TV seriálů jako jsou Too Hot To Handle, Láska je slepá, klasika Země je láva nebo třeba Makléři z Hollywoodu, a to že stoupla velmi výrazně. Obecně pak tomuto žánru Češi holdují více než osmkrát více než loni. Zkrátka další únik od reality.