7 užitečných tipů a triků pro Netflix, které by měl znát každý jeho uživatel

Netflix je v současné době nejoblíbenější videostreamovací službou, která má opravdu širokou nabídku. Většina uživatelů se ovšem přihlásí a o nic dalšího už se nestará. Netflix ale nabízí několik triků, jak si užít sledování filmů naplno. Podívejte se tedy s námi v tomto článku, jak vymáčknout z podívané na Netflixu maximum.

Titulky

Byť se množsvtí filmů s českým jazykem zvyšuje, pořád je většina s titulkama. Tu a tam se v některých filemch může stát, že vám titulky splývají z pozadím. Není ovšem třeba nadávat na Netflix, jedoduše si můžete titulky upravit co do jejich velikosti i barvy, a to přímo zde.

Zjednoduště ovládání

Asi máte vryté v paměti, že mezerníkem pozastavíte/spustíte video. Obdobných zkratek je ale zde více. Tlačítkem „f“ například spustíte/vypnete režim celé obrazovky. Stisknutím písmene „m“ pak ztlumíte zvuk. Šipkama „nahoru a dolů“ zvšujete hlasitost. Šipkama doleva a doprava potom přetáčíte.

Odstranění ze seznamu

Novinka, která dorazila na Netflix teprve před několika měsíci. Občas se stane, že vám zktrátka film nesedne a rozhodnete se jej tak nedokoukat. Pokud již nechete, aby se vám film zobrazoval v nabídce jako „rozkoukaný“, postačí jej přetočit na konec. Pokud se vám nechce ani to, v mobilní aplikaci klikněte na možnosti onoho filmu a na tlačítko odstranit ze seznamu.

Líbí/nelíbí

Netflix vám sevíruje pořady na základě těch, které jste už viděli. Pokud jste ale některé filmy dokoukali v podstatě z donucení, můžete být naštvaní, že vám služba podsouvá jim podobné. Pro tyto účely jsou u každého filmu palce nahoru a dolů (like a dislike). Pokud na ně budete klikat, Netflix bude lépe vědět, co vám nabízet a nenabízet.

Sledování offline

Mobilní aplikace umožňuje stáhnout pořad do mobilu a poté jej skrze ni spustit i za předpokladu, že nejste online. Dobrou zprávou je, že takto stáhnuté pořady nezabírají moc místa na úložišti, a sledovat je můžete opravdu kdekoliv.

Skryté kategorie

Jestli si myslíte, že Netflix zahrnuje jen kategorie, které vám nabízí, jste na omylu. Je libo belgické filmy, černé komedie, politická dramata nebo snad horrory s upíry? Stačí do vyhledávače vložit: http://www.netflix.com/browse/genre/###. Místo mřížek ovšem zadejte číslo, kterým je pojmenovaná jednotlivá kategorie. Jejich seznam naleznete zde.

Seznam pořadů s českým dabingem

Možná patříte k těm, kteří vždy dávají přednost českému dabingu, který mnohdy diváka neurazí. Netflix pravidelně přidává k filmům český dabing, problémem může být zjistit, které to jsou. Odpověď na vaši otázku vám nabídne tento odkaz.