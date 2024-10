Takto bude vypadat iPhone SE 4! Podívejte se na dokonalé makety

iPhone SE 4, tedy čtvrtou generaci oblíbeného low-end telefonu od Applu, vyhlíží již řadu let minimálně podle řady nejrůznějších příspěvků na sociálních sítích a diskuzních fórech poměrně velké množství jablíčkářů. Apple je nicméně zřejmě již na začátku příštího roku konečně potěší jeho odhalením a jak se zdá, po dvou slabších modelových generacích se máme opět na co těšit. iPhone SE 4 by totiž měl vycházet z jen pár let starých modelů, což nyní potvrzuje i spolehlivý japonský portál MacOtakara skrze své makety.

Portál MacOtakara sdílí na svém blogu makety chystaných Apple produktů se železnou pravidelností a dá se říci, že ve valné většině případů se svými předpovědmi strefuje přímo do černého. Ano, v minulosti se netrefil například u předpovědí ohledně blízkého startu prodejů AirPower, ale co se týče makety, v těch bývá díky vazbě na spolehlivé zdroje z dodavatelského řetězce velmi přesný. I díky tomu tak lze říci, že se nyní dost možná díváme s předstihem na přesnou podobu iPhonu SE 4, která však ve výsledku nějak moc nepřekvapí. Podle MacOtakara totiž bude iPhone SE 4 „jen“ recyklovaným iPhonem 14 s přepracovanými zády, která nabídnou jen jednoobjektivový fotoaparátu, a akčním tlačítkem namísto ovladače pro tichý a hlasitý režim.

Výše zmíněný portál dokonce přišel i s přesnými rozměry telefonu, které ale ve výsledku taktéž absolutně nepřekvapí. Jsou totiž 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm, což jsou stejné rozměry, kterými disponuje iPhone 14. I proto tak má být SE 4 plně kompatibilní s kryty pro iPhony 14, byť samozřejmě na místě pro fotoaparát bude mít zbytečně velký výřez. Velmi zajímavé je pak to, že dle Japonců se v Applu stále ještě spekuluje i nad variantou, zda vedle 6,1“ iPhonu SE 4 nevypustit ještě 6,5“ či 6,7“ iPhone SE 4 Plus, avšak pravděpodobnost realizace většího modelu je vzhledem k neoblibě „Pluskových“ iPhonů dost malá. Uvidíme ale na začátku příštího roku, jak se Apple nakonec rozhodl.