Takhle budou vypadat všechny iPhone 17! Čínský obchod vystavil uniklé makety

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max si sice svou premiéru odbude až za pěkných pár měsíců, nicméně už nyní toho o nich víme tolik, že se dá s trochou nadsázky zářijové oficiální představení ze strany Applu označit za formalitu. V minulých týdnech a měsících se totiž ven dostala například spousta detailů ohledně designu a rozměrů, takže si lze o tom, jak budou novinky vypadat a jak budou velké udělat velmi dobrou (a přesnou) představu. A to dokonce natolik přesnou, že na základě těchto úniků vznikají makety chystaných modelů, které nyní začínají čínské obchody vystavovat ve snaze umožnit svým zákazníkům přímé porování chystaných iPhonů s jejich stávajícími modely.

In China, a store is using the CAD models I provided to show people how the various iPhone 17 models differ from older models pic.twitter.com/ZVug7ksAWC

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 21, 2025