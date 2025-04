Tohle je nový iPhone 17, 17 Air a 17 Pro! Podívejte se na fotky dokonalých maket v bílé variantě

Zajímá vás, jak bude vypadat iPhone 17, 17 Air a 17 Pro? Pak si velmi pravděpodobně nepřeberné množství úniků informací z předešlých týdnů a měsíců coby fanoušci Applu dost užíváte. Na světlo svět se totiž díky nim dostalo snad vše důležité, co lze od nových iPhonů očekávat s tím, že na základě těchto informací se mohou nyní objevovat první přesnější makety, které odráží přesný design chystaných novinek. Sérii fotek dalších maket například sdílel leaker Majin Bu a jelikož i tentokrát vychází zachycené makety z uniklých rozměrů, lze je brát za víceméně 100% reálné.

Jak můžete v galerií výše sami vidět, fotomodul řady Pro bude letos opravdu výrazný, byť se skoro až chce jedním dechem dodat, že minimálně v případě světlé varianty vlastně až tak ze zad „nekřičí“. Poměrně výrazný je pak i fotomodul iPhone 17 Air, který přitom skrývá jen jeden – širokoúhlý – objektiv. U základního iPhonu 17 ke změně vzhledem k tomu, že jej Apple zezadu redesignoval naposledy v loňském roce, nedojde, respektive o tom alespoň žádný ze zdrojů nehovořil. Co se pak týče přední strany telefonů, ta by se designově změnit neměla, avšak v případě základních iPhonů a řady 17 Air se máme dočkat nasazení 120Hz obnovovací frekvence díky podpoře ProMotion. Je tedy určitě na co se těšit.