Menší Dynamic Island i lepší foťák: iPhony 17 Pro se dočkají zásadních vylepšení!

Přestože se ještě na pultech obchodů zatím ještě ani nestabilizovala dostupnost nedávno představených iPhonů 16 Pro (Max), analytici už se předhání ve svých předpovědích ohledně nadcházející generace jablečných telefonů. S velmi zajímavými informacemi nyní přišel i spolehlivý analytik Jeff Pu, jehož zdroje sahají podle všeho až do dodavatelského řetězce samotného Applu. Co konkrétně předpovídá?

První dvě zásadní vylepšení souvisí s fotosoustavou. Analytik konkrétně znovu zopakoval svá dřívější slova o tom, že 48MPx rozlišení nasadí Apple v příštím roce konečně i u teleobjektivu, díky čemuž tak budou fotky focené při pětinásobném (či větším, nasadí-li Apple větší optický zoom) detailnější. To je ve výsledku velkým pozitivem, jelikož to znamená, že při případném přiblížení v postprodukci budou fotky de facto ostřejší, protože budete zvětšovat větší množství pixelů. Přibližování vyfocených předmětů by tedy mohlo být ve výsledku jedním z hlavních upgradů příští řady iPhonů. Co se pak týče druhého zmiňovaného vylepšení, dočkat se máme navýšení rozlišení předního fotoaparátu a to konkrétně ze současných 12MPx na 24MPx. Záběry z něj tedy budou opět kvalitnější.

Třetím opravdu vítaným vylepšením bude redukce velikosti Dynamic Islandu. Ten se od svého představení u iPhonů 14 zatím nezměnil a tak je dle Applu nejspíš na čase, aby se s ním konečně trochu „zahýbalo“. To mají v příštím roce umožnit konkrétně menší komponenty pro Face ID, díky kterým půjde udělat Dynamic Island konkrétně užší, byť zřejmě stále stejně vysoký. Zobrazovací plocha displeje tak opět mírně naroste.

Čtvrtým upgradem, který však uživatelé ve valné většině případů a situací příliš nepocítí, je pak navýšení RAM paměti z dosavadních 8 GB na 12 GB. Apple tak učiní velmi pravděpodobně proto, aby si u této modelové řady zajistil do budoucna možnost provozování náročnějších AI funkcí spojených s Apple Intelligence. Zda bude možné 4 GB RAM navíc pocítit i při běžném „provozu“ telefonu ale můžeme jen hádat. Vždyť ani nynějších 8 GB ve výsledku nepřináší žádné zásadní hmatatelné uživatelské benefity.