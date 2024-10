iPhone 17 Air se blíží, Apple má u něj za sebou další důležitý krok

Zatímco letošní generace iPhonů byla docela nudná, příští rok by měl být alespoň podle řady nejrůznějších úniků informací minimálně díky jednomu novému modelu vskutku zajímavý. Řadu iPhonů má totiž Apple obohatit u ultratenký iPhone 17 Air, který by měl nabízet vynikající technické specifikace v úzkém těle. A jak se zdá, nyní učinil další důležitý krok k jeho realizaci.

Asijský portál DigiTimes informoval před pár hodinami o tom, že se Applu podařilo domluvit s prvním dodavatelem ovladačů displeje na dodávkách právě pro jeho iPhony 17 Air. Řeč je konkrétně o Novateku, se kterým Apple spolupracuje dlouhodobě a který by měl být schopen přesně to, co si Apple pro novinku namyslel, splnit naprosto dokonale. Konkrétně pro něj má vyrobit TDDI ovladače, které mají umožnit velmi tenké obrazovky, jenž jsou pro iPhony 17 Air naprosto ideální. Novatek je nicméně prvním z mnoha dodavatelů, se kterými se musí Apple na budoucí výrobě dohodnout, aby dotáhl realizaci svého plánu ke zdárnému cíli. Pokud se ale zadaří, je rozhodně na co se těšit. iPhone 17 Air by měl totiž svou tenkostí světu vyrazit dech.