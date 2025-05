Cit pro detail je pryč? iPhone 17 Air dorazí s nabíjecím portem nakřivo

Apple má v plánu letos na podzim pomyslně přepsat dějiny svých telefonů. Ukázat má totiž svůj doposud nejtenčí iPhone, který by měl do budoucna do značné míry inspirací i pro jeho další produkty. Novinka nesoucí název iPhone 17 Air však kvůli své maximální možné tenkosti dorazí i s pár kompromisy.

Tělo tlusté 5,5mm přinutí Apple konkrétně k pomyslnému odpískání důrazu n symetričnost. Vyplývá to minimálně z maket sdílených serverem AppleTrack, které jsou vytvořené z uniklých rozměrů chystaných telefonů. Ty ukazují sice drobnou, ale zásadní změnu – konkrétně to, že USB-C konektor na spodní hraně už není zarovnán na střed, ale je posunut blíže k zadní straně. Důvodem má být snaha uvolnit více místa pro komponenty displeje, který je při takto tenkém provedení náročnější integrovat.

Designových úprav je ale víc. Například mřížky reproduktorů dostaly minimalističtější podobu, kdy místo obvyklých pěti otvorů po stranách konektoru spoléhá Apple u novinky jen na dva, což znovu odráží snahu ušetřit místo pro baterii, čip a další nezbytné součástky. Další místo Apple získá odstraněním slotu na fyzickou SIM kartu, čímž iPhone 17 Air přejde kompletně na eSIM a to po celém světě. Tento krok si Apple poprvé vyzkoušel u amerických verzí iPhonu 14 a nyní jej rozšiřuje na celý svět. Bezesporu nás tedy čeká zajímavý telefon, který pokud uspěje, dost možná vydláždí cestu spoustě dalších tenkých modelů.