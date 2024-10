Tlačítko ovládání fotoaparátu: Nejkontroverznější věc, kterou kdy Apple přidal na iPhone

Apple už dávno nepovažuji za nejinovativnější společnost na světě, kterou bezesporu byla, ale za společnost, jejíž produkty fungují a usnadňují mi život. Vlastně je mi například jedno, čím a jak vyfotím fotku, když je ta fotka pěkná a líbí se mi, což iPhone splňuje dokonale a když už chci jít cvakat fakt pěkné fotky ve vysokém rozlišení, mám vždy po ruce svoji Leicu. Letos jsem se opravdu těšil na tlačítko pro ovládání fotoaparátu a byl jsem na něj zvědavý. Nejsem z těch, kteří by jej zatratili dřív, než jej Apple vůbec představil, právě naopak.

Ovšem nyní, kdy mám telefon druhým týdnem, musím říct, že je to ta nejdivnější a za mě nejkontroverznější věc, kterou Apple kdy na svůj produkt přidal. Je to samozřejmě jen můj osobní názor a rozhodně chápu, že se najdou lidé, kteří se s ním neztotožní. Tlačítko vlastně nepřináší žádnou výhodu oproti focení přes displej, naopak mám pocit, že díky nutnosti jej mačkat poměrně velkou silou dojde k tomu, že se vám může fotka rozmazat, protože při jeho mačkání pohnete celým telefonem.



To, co mi na tlačítku vadí nejvíc, je, že když už se rozhodnu fotit bez jeho použití, je velmi snadné při manipulaci s telefonem obzvlášť pokud používáte originální Apple Case dosáhnout toho, že se o tlačítko nějakým způsobem otřete, a to provede nějakou akci. Vím, že jej mohu zcela deaktivovat v nastaveních telefonu, ovšem pak by přechod z iPhone 15 Pro na iPhone 16 Pro nedával smysl prakticky vůbec, a tak se s ním stále snažím bojovat a přijít na to, jak jej využít. Citlivost tlačítka si sice můžete nastavit, ale stále mám problém s tím, že některé akce pak tlačítko při pohybu po něm dělá rychleji než jiné.

Je navíc škoda, že když už máme na iPhone celkem pět tlačítek, není možné pomocí nich například ovládat hry nebo dělat nějaké složitější kombinace stisknutí více tlačítek najednou pro další akce. Navíc to, že Apple omezil tlačítko pro ovládání fotoaparátu jen na pár aplikací a neuvolnil jeho API vývojářům je opravdu omezující, protože například pro scrollování na webu nebo v galeriích by to byl fajn pomocník. Uvidíme, co vše přinesou softwarové aktualizace a zda se dočkáme nějakého zásadního vylepšení, ovšem po dvou týdnech používání iPhone 16 Pro musím říct, že tlačítko téměř nepoužívám a spíše se nutím k tomu, abych si s ním občas pohrál a nějak přišel na to, proč jej tam Apple vlastně umístil.