Full Swing, Jako ulití a další filmové a seriálové novinky na Netflixu

Netflix nezahálí a i v novém roce neustále přidává několik zajímavých pořadů týdne. Pokud tedy plánujete po náročném víkendu polenošit u televize, možná právě vám padne nějaká novinka do oka. Pojďme se tedy podívat na to nejzajímavější, co Netflix za poslední týdny přidal.