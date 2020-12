Nejlepší seriálové a filmové novinky na Netflixu, které si zaslouží vaší pozornost

Jak se blíží svátky, tím spíš inklinujeme k lenošení a nicnedělání. Skvělou možností je tedy strávit víkend u zajímavých pořadů na Netflixu. Dnes se podíváme na seriálové a filmové novinky, které jednička mezi videostreamovacími službami do svého portfolia v poslední době přidala. Pokud nemáte Netflix, nevadí. Služba nabízí prvních 30 dní zdarma. Jestli tedy někdy byla vhodná doba Netflix vyzkoušet, je to právě teď, jelikož vám zkušební doba vydrží i na vánoční svátky. Teď už ale pojďme na ony novinky.

Americká elegie

Velmi povedené drama, jež pojednává o studentovi, který se z Yalu vrací do rodného města, kde se mu vrátí špatné vzpomínky na minulost. Ve filmu exceluje Amy Adams a Glenn Close. Za zmínku stojí i výborná hudba od výjimečného Hanse Zimmera.

Mank

Příběh nás zavede do 30. let, kde budeme sledovat scénáristu H. J. Mankiewicze, jenž momentálně dokončuje scénář k filmu Občan Kane, za který dostal Oscara. Není tajemstvím, že Netflix do tohoto snímku vkládá velké naděje s tím, že by rád za něj obdržel zlatou sošku. V hlavní roli uvidíme Garyho Oldmana a Amandu Seyfried.

Hlasy

Jste-li fanoušky hororu, měli byste zbystřit. Rodina se nastěhuje do starého domu, který míní zrenovovat a prodat. Jak už to ale bývá, po chvíli se ukáže, že s domem není zcela něco v pořádku. Opravdu jeden z nejpovedenějších hororů za poslední dobu.

Dámský gambit

Tento seriál o sedmi epizodách je momentálním celosvětovým hitem. Malá dívka u sebe v sirotčinci objeví mimořádný šachový talent. Jak už to ale u géniů bývá, její osobnost má i stinné stránky. Seriál je opravdu skvělý a právem se zařadil mezi to nejlepší, na co můžete na Netflixu narazit.

Liberator: Operace Avalanche

Čtyřdílný seriál, který by měl být povinností pro každého milovníka válečných filmů. Příběh vás zavede do období invaze Američanů do Itálie za 2. světové války. Leckoho zaujme nevšední vizuální zpracování, které rozhodně není na škodu.

Svět mimozemšťanů

Svět mimozemšťanů je dokumentárním miniseriálem, který rozmýšlí nad podobou mimozemského života za podmínek, které máme na Zemi. Nutno říct, že při tvorbě seriálu se vycházelo z vědeckých poznatků. Dokument se pyšní úžasnými vizuálními efekty.