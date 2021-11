Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (8. 11. – 14. 11. 2021)

Stejně jako každý týden vám i dnes osvětlíme to nejlepší, co Netflix za posledních 7 dní do svého portfolia přidal. Jde o nové filmy, seriály i nové série seriálů. Ačkoli to vypadá, že venku by mohlo být hezky, se západem Slunce přichází zima. Možná se tak uvrtáte doma u televize a dáte šanci Netflixu. Co tedy jednička mezi videostreamovacími službami do svého portfolia tento týden zařadila?

Výměnný obchod: Prachy především

Pokud máte rádi netflixové reality show, možná se vám bude líbit tento kousek, k němuž Netflix přidává následující popis: „V rozhlasovém pořadu Výměnný obchod lidi nabízejí různé věci k prodeji. sběratelé aut, komiksů nebo třeba strašidelných soch klaunů si ho proto rozhodně nenechají ujít.“ První série má 6 epizod.

Přebíhání

20. léta, New York. Mladá černoška se potká s kamarádkou z dětství, která se vydává za bělošku. Tohle setkání převrátí její svět vzhůru nohama. Zajímavé drama.

Divoká zvířata (série 1)

Máte-li v oblibě dokumenty o přírodě, udělá vám tento dokumentární seriál radost. Má celkem čtyři epizody pojednávajících o velkých kočkách, psech, vačnatcích a chobotnicích. Skvělé záběry, skvělá podívaná.

Gentefied (série 2)

Druhá řada oblíbeného seriálu, v níž se rodina Moralesovách snaží ve složité době zachránit stánek s tacos jejich dědečka. Druhá řada dostala do vínku 8 epizod, z nichž má každá zhruba půlhodinu.

Chlapec, kterému říkají Vánoce

Blíží se Vánoce, což pochopitelně znamená, že v příštích několika týdnech budeme svědky premiér vánočních komedií a rodinných filmů. Tento snímek vypráví o malém Nicolasovi, který se vydá do kouzelné země hledat svého otce. Nalezne zde kromě elfů i svůj osud.