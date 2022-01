Nejlepší válečné filmy na Netflixu

Je víkend a i nyní vám nabízíme pár tipů na sledování filů na Netflixu. Jelikož už 21. ledna má na jedničku mezi videostreamovacími službami dorazit očekávaný snímek Mnichov: Na prahu války, možná se budete chtít naladit nějakým dobrým válečným filmem, byť tedy ne všechny níže uvedené jsou z prostředí 2. světové války.

Zachraňte vojína Ryana

Výčet začneme klasikou a jedním z nejlepších válených filmů všech dob, který asi netřeba představovat. V hlavní roli skvělý Tom Hanks, kterému sekunduje Matt Damon. Pětice Oscarů mluví za vše.

1917

Opravdu velice povedený film z prostředí 1. světové války. Užijete si povedené akční scény i dechberoucí kameru. Film vyčnívá právě kamerou, neboť ve filmu je plno opravdu dlouhých scén bez střihu. Není tedy divu, že za kameru dostal snímek Oscara.

Bitva ústí Šeldy

Povedené válečné drama, k němuž Netflix nabízí následující popis: „Jedno ze zlomových střetnutí druhé světové války svede dohromady pilota kluzáku, nacistického vojáka a zdráhavou bojovnici odboje.“ Pro milovníka filmů z druhé světové války naprostá povinnost.

Černý jestřáb sestřelen

Mírová mise OSN, jejímž úkolem je unést důstojníky somálského diktátora, se zvrhne v katastrofu. Začíná boj o přežití proti obrovské přesile. Tento film Ridleyho Scotta získal dvě zlaté sošky, a to za střih a mix zvuku.

Nezlomný

Hlavní hrdina je známý atlet, který to dotáhl až do olympijského týmu. Během války narukoval a stal se členem posádky bombardéru. Letoun byl ale sestřelen a hlavní hrdina je i s dalšími členy posádky nucen zůstat měsíc na moři. Poté je zachrání loď, ovšem japonská. Vojáci se dostávají do zajateckého tábora, kde se rozkřikne, že jeden ze zajatců je slavný atlet.

Druhá světová v barvách: Cesta k vítězství

Opravdu velmi povedený dokumentární seriál o deseti epizodách, v němž jsou divákovi představeny důležité bitvy. Epizody mají například názvy Dunkerk, Okinawa, Iwodžima, Invaze do Itálie nebo Bitva u Kurska. Pokud vás toto období zajímá, nemůžete si dokument nechat ujít.

Železná srdce

Příběh se odehrává v dubnu 1945, kdy armáda Spojených států vyvíjí na nepřítele velký tlak. Vojenský veterán se s posádkou ujímá tanku Sherman a vyráží na velmi nebezpečnou misi. V hlavní roli uvidíte Brada Pitta.

Operace Finále

Příběh vypráví o izraelských agentech, kteří „loví“ všemožně po světě uprchlé nacisty. Tento film je o dopadení strůjce konečného řešení židovské otázky – Adolfovi Eichmannovi. Podle skutečné události.

Bestie bez vlasti

Válečné drama z prostředí západní Afriky, kde hlavní roli ztvární malý kluk, který je z poklidného dětského prostředí vržen do války plné teroru. Opravdu silný film plný nezapomenutelných scén, na které musíte být připraveni. Velmi byl vyzdvihován herecký výkon Abrama Attaha, tedy onoho malého kluka.