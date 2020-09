Nejoceňovanější filmy na Netflixu: 7 cenami ověnčených filmů, které by vám neměly uniknout

Máme prodloužený víkend a novým ministrem zdravotnictví nám bylo doporučeno zůstat doma. S lehkým úšklebkem můžeme říct, že když vláda poslala seniorům nad určitý věk roušky a respirátor, proč by nám nemohla předplatit Netflix? Jde samozřejmě o hloupý vtip, ale když už máme sekeru 500 miliard…. Ne, pryč od toho. Podíváte-li se ven, na žádné velké výletování to věru nevypadá. Pojďme se tedy podívat na oceňované filmy, jenž naleznete na Netflixu. Povětšinou jde o klasiky, které každý viděl několikrát. Filmy jsou ale tak svělé, že je ještě několikrát během života zhlédnete.

Zelená Míle

První čtyři filmy budou v tomto seznamu jakýmsi vrcholem kariéry Toma Hankse. Film vypráví o hlídačích ve věznici, konkrétně v celách smrti. Jednoho dne jim na „Zelenou míli“ dorazí trestanec odsouzený za vraždu dvou malých děvčat. Hlídači ale odhalí jeho nadpřirozené schopnosti a začínají mít pocit, že onen čin odsouzený nespáchal.

Trosečník

Systémový inženýr letí na pracovní cestu. Kvůli havárii letadla se ale ocitne na pustém ostrově, kde je odkázán jen sám na sebe. Tom Hanks si za výkon v tomto filmu odnesl Zlatý Glóbus.

Chyť mě, když to dokážeš

Skvělý film, v němž září kromě Hankse i Leonardo Di Caprio, který hraje malého podvodníčka, jemuž prochází všelijaké levárny. Tom Hanks, coby agent, se ho snaží chytit. Film podle skutečné události.

Forrest Gump

Asi nemá smysl vám tento film blíže představovat. Jedná se totiž o jeden z nejlepších snímků vůbec, ve kterém je k vidění úžasný herecký výkon Toma Hankse. Poměrně prostoduchý Forrest inspiroval spoustu lidí. A kdysi, věřte nebo ne, investoval i do Applu.

Sociální síť

Vyobrazení počátků nejpoužívanější sociální sítě na světě, která má v současné době miliardy uživatelů. V tomto filmu nahlédnete do útrob Facebooku, který pravděpodobně používáte každý den.

Gladiátor

Byť Gladiátor není po historické stránce zcela věrný film, jde o skvělou podívanou, v níž je hlavním hrdinou generál Maximus, jenž se z římského generála stane, kvůli jistým incidentům, otrokem, který baží po pomstě.

Indiana Jones

Další film, tedy spíše trilogie, kterou není třeba představovat. Vysokoškolský profesor Henry Jones se vrhá do nebezpečí, aby ochránil prastaré poklady, které by se mohly dostat do rukou nesprávným lidem – ehm, náckům. Na Netflixu naleznete všechny tři díly.

Návrat do budoucnosti

Další klasika, v níž Michale J. Fox cestuje časem (v prvním díle do minulosti) díky autu vyrobeném Profesorem. Jak už to ale bývá, ledacos se pokazí a pokud se v minulosti něco špatného stane, může to mít vliv na budoucnost, tedy přítomnost. U všech Skotů! K mému nepochopení na Netflixu nemůžu najít druhý díl, který je dle mého názoru nejlepší. Naleznete zde tedy první a třetí díl.