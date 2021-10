Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu (4. 10. 2021 – 10. 10. 2021)

Stejně jako každý týden vám i dnes osvětlíme to nejlepší, co Netflix za posledních 7 dní do svého portfolia přidal. Jde o nové filmy, seriály i nové série seriálů. Ačkoli to vypadá, že venku bude hezky, se západem Slunce přichází zima. Možná se tak uvrtáte doma u televize a dáte šanci Netflixu. Co tedy jednička mezi videostreamovacími službami do svého portfolia tento týden zařadila?

Drsná čtvrť (4. série)

Fanoušci mají příběhový přídavek tohoto seriálu již možná za sebou. Pokud jste ale přibytí čtvrté série ještě nezaregistrovali, tak si užijete nových 10 epizod. Jedná se o velmi povedený komediální seriál.

Máš někoho doma

Netflix v tomto týdnu přidal také horor z prostředí střední školy. Kvůli minulosti někdo vraždí studenty. Je třeba odhalit tajemství, nebo zabíjení studentů nepřestane.

Skrytá tvář sportu

Pokud máte v oblibě seriálové dokumenty se sportovní tematikou, máte zřejmě na víkend favorita. K titulu nabízí Netflix tento popis: „Dokumentární seriál o propojení zločinu a sportu, který rozebírá mezinárodní skandály z pohledu očitých svědků.“

Kód za miliardu dolarů

Dramatický seriál, k němuž Netflix nabízí opravdu zajímavý popis. „Berlínský hacker a umělec objevili v 90. letech převratný pohled na svět. Teď o něj ale musí svést právní bitvu s gigantem jménem Google.“ Seriál má velmi dobrá hodnocení. Těšit se můžete na čtyři epizody. Podle skutečné události.

Sexy příšery (2. série)

Další ze série bizarních reality show. V podstatě jde opět o hledání lásky. Účinkující v tomto pořadu jsou ale zahaleni do masek zvířat a fantasy postav. Ačkoli jde opravdu o pitomost, masky účinkujících nemají chybu.