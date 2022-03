Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (14. 3. – 20. 3. 2022)

Opět zde máme víkend a čas se podívat, co Netflix v uplynulém pracovním týdnu přidal do svého portfolia. Znovu stojí za zmínku několik seriálů a filmů, ze kterých si vybere skutečně každý. Mrkněte na seznam pod tímto odstavcem.

Je to dort?

Možná jste na různých instagramech a jiných sociálních sítích viděli, že na první pohled prachobyčejná věc byla ve skutečnosti dort. Nová soutěž dostává 8 epizod.

Černý krab

Film Černý krab je švédský akční thriller zasazený do postapokalyptického světa zmítaného válkou. Během dlouhé a kruté zimy se šest vojáků vydává na tajnou misi napříč zamrzlým souostrovím a riskuje své životy, aby přepravili záhadný balíček, který by mohl ukončit válku. Nepůjde to ale samozřejmě bez problému

Kapky

Miliardář s manželkou dorazí na svoji luxusní chatu a přistihnou tam lupiče. Následně začnou vystupovat na povrch i zajímavá rodinná tajemství. Rozhodně zajímavé drama.

Lidské zdroje

Máte-li rádi animované seriály pro dospělé, je tento kousek přesně pro vás. Seriál o 10 epizodách je spin offem populárního seriálu Big Mouth. Zábava je tedy zaručena.

Top Boy (série 2)

Dva ostřílení drogoví dealeři se vrací do londýnských ulic, kde kdysi šéfovali. Jejich záměry ale ohrožuje nový mladík. Pokračování povedeného seriálu. Druhé série má 8 epizod.