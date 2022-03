Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (28. 2. – 6. 3. 2022)

Dobrých zpráv není za poslední týden zrovna moc, a tak možná budete chtít o víkendu vypnout u televize. Pokud máte Netflix, tak vás možná potěší novinky, které jednička mezi videostreamovacími službami zařadila do svého portfolia tento týden. Vybere si skutečně každý.

Mozaika lží

Na malém městě dojde k brutálnímu útoku, po kterém vyjdou najevo smrtící hrozby a tajemství. Hlavní hrdinka pak odhalí temnou minulost své matky. Seriál Mozaika lží dostává 8 epizod.

Víkendový útěk

Hlavní hrdinka Beth se snaží zjistit, co se stalo její nejlepší kamarádce, která se ztratila na holčičím výletě do Chorvatska. Jenže co stopa, to další znepokojivá lež. Velice zajímavý thriller, který jistě zabaví.

Nejhorší spolubydlící

Brutální podvodníci a chladnokrevní zabijáci. Děsivé příběhy o nejhorších spolubydlících, které si nedokážete ani představit. Podle skutečné události. Investigativní minisérie dostala 5 epizod.

Delta Okavanga: Kousek ráje

Milovníci dokumentů o přírodě si s tímto seriálem rozhodně přijdou na své. Drama z divoké přírody, ve kterém čím dál horší období sucha dává poušti Kalahari zabrat. Zvířata se tu musí v boji o život spolehnout na sílu vlastní krve.

Proti ledu

V roce 1909 uvíznou dva průzkumníci z dánské expedice v Grónsku a čeká je boj o přežití v ledové pustině. Velmi zajímavě vypadající snímek.