Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (13. 6. – 19. 6. 2022)

I o tomto víkendu vám poskytneme náhled do nově přidaných pořadů Netflixu. Jednička mezi videostreamovacími službami měla po delší době konečně plodný týden, kdy přidala celkem dost zajímavých věcí. Jde možná o reakci na rozšiřování služby Disney+, která zavítala 14. června také k nám. Nicméně pojďme se podívat na to nejzajímavější, co Netflix v uplynulém týdnu přidal.

Hněv boží

Luciana má za to, že za tragickou smrt jejích nejbližších může slavný spisovatel, pro kterého pracovala. Se svým příběhem se proto obrátí na novináře. Celkem povedený thriller.

Centauro

Závodník na superbiku chce za matku svého syna splatit dluh. Začne proto vozit drogy pro kartel, ale riskuje tím svoji šanci na profesionální kariéru i vlastní život. Španělský akční film, který vás rozhodně zabaví.

Poločas

Máme zde další netflixový dokument o slavné osobnosti. V dokumentu Poločas se Jennifer Lopez vzpomíná na svou skvělou kariéru a ohlíží se do minulosti. Máte-li tvorbu Jennifer Lopez rádi, dokument se vám jistě zalíbí.

Láska a anarchie (série 2)

Seriál vypráví o ženě jménem Sofie, která po svém nástupu do práce má ihned velký průšvih, neboť ji kolega přistihne při choulostivé situaci. Nechtěně tak spustí hru plnou „zvláštních“ úkolů. Druhá série přináší 8 nových epizod.

Srážky

Zkorumpovaný podnikatel a jeho prominentní manželka mají jediný den na to, aby zachránili svoji dceru. V cestě jim ale stojí obávaný šéf podsvětí. Drama z Jižní Afriky.