Nejlepší válečné filmy na Netflixu

V tomto týdnu jsme si státním svátkem připomněli konec 2. světové války. Proč tedy nemrknout na nějaký film této tematiky se týkající? Netflix jich nabízí celou řadu. Níže jsou umístěny za nás ty nejlepší.

Druhá světová v barvách: Cesta k vítězství

Opravdu velmi povedený dokumentární seriál o deseti epizodách, v němž jsou divákovi představeny důležité bitvy. Epizody mají například názvy Dunkerk, Okinawa, Iwodžima, Invaze do Itálie nebo Bitva u Kurska. Pokud vás toto období zajímá, nemůžete si dokument nechat ujít.

Železná srdce

Příběh se odehrává v dubnu 1945, kdy armáda Spojených států vyvíjí na nepřítele velký tlak. Vojenský veterán se s posádkou ujímá tanku Sherman a vyráží na velmi nebezpečnou misi. V hlavní roli uvidíte Brada Pitta.

Operace Finále

Příběh vypráví o izraelských agentech, kteří „loví“ všemožně po světě uprchlé nacisty. Tento film je o dopadení strůjce konečného řešení židovské otázky – Adolfovi Eichmannovi. Podle skutečné události.

Fotograf z Mathausenu

Katalánský vězeň v nacistickém koncentračním táboře využije své práce v kanceláři, aby ukradl negativy fotek zdejších hrůz. Opět podle skutečných událostí.

Narvik

Příběh se odehrává v dubnu roku 1940. Oči světa hledí na Narvik, malé město v severním Norsku, které je zdrojem železné rudy, kterou potřebuje Hitler na válečné zbrojení. Během dvou měsíců nelítostné zimní války utrpěl Hitler svou první porážku.

Nezlomný

Hlavní hrdina je známý atlet, který to dotáhl až do olympijského týmu. Během války narukoval a stal se členem posádky bombardéru. Letoun byl ale sestřelen a hlavní hrdina je i s dalšími členy posádky nucen zůstat měsíc na moři. Poté je zachrání loď, ovšem japonská. Vojáci se dostávají do zajateckého tábora, kde se rozkřikne, že jeden ze zajatců je slavný atlet.

Bitva ústí Šeldy

Povedené válečné drama, k němuž Netflix nabízí následující popis: „Jedno ze zlomových střetnutí druhé světové války svede dohromady pilota kluzáku, nacistického vojáka a zdráhavou bojovnici odboje.“

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Jedná se asi o nejlepší válečný film natočený v posledních letech. Režisérského křesla se ujal Mel Gibson a je to rozhodně znát. Výborný válečná podívaná, která si vysloužila dvě zlaté sošky.