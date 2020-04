Nejlepší dokumenty na Netflixu: 10 skvělých dokumentů, které si zaslouží vaší pozornost

Na našem magazínu jsme vám přinesli již několik tipů, jak zkrátit toto nechtěné volno. Namátkou můžeme zmínit například nejlepší české filmy zdarma, nejlepší zahraniční filmy s českým dabingem zdarma, nejlepší filmy a seriály na Netflixu či filmy zdarma poskytnuté Českou televizí. U Netflixu zůstaneme a dnes se podíváme na nejlepší dokumenty, které tato videostreamovací služba nabízí. Pokud Netflix nemáte, tato služba nabízí prvních 30 dní zdarma. Po tuto dobu si tedy můžete užívat jejích výhod zcela bezplatně, pokud vás neosloví, nic nebrání tomu ji po pár týdnech zrušit.

Země za noci

Kdo má rád přírodu, bude z tohoto dokumentárního seriálu nadšený. Ač se říká, že příroda v noci spí, není to pravda. Dílo vás vtáhne do nočního prostředí džungle, oceánů i měst. Miniseriál má 6 dílů a každý z nich pojednává o noční fauně v jiném prostředí.

Nejpozoruhodnější domy světa

Tato dokumentární minisérie má 4 díly a diváka vezme do prostředí Španělska, Indie, Norska a Izraele. Jak název napovídá, dokument pojednává o domech. Ne ale ledajakých. Jde o stavby s jedinečným designem, jedinečným fungováním, které jsou mnohdy vystavěné na jedinečném místě.

Podvod na spotřebitele

Tato investigativní minisérie zavede diváka za oponu velkých společností, kde je za pomoci reklam a sociálních sítí spotřebitel „klamán“. Čtyři epizody vám prozradí praktiky ohledně, make-upu, nábytku, recyklace a byznysu s e-cigaretami. Po zhlédnutí se možná zamyslíte.

V Billově mozku: dekódování Billa Gatese

Asi není třeba Billa Gatese představovat. Výborný třídílný dokument vám ukáže několik skvělých rozhovorů s tímto mužem, včetně ohlédnutí do historie a způsobu jeho myšlení. Pro každého milovníka technologií je tento seriál povinnost.

Nejdrsnější věznice světa

Další seriál vás ve třech sériích vezme v každé epizodě do jednoho státu, kde se podíváte do tamní drsné věznice. Dokument poměrně barvitě popisuje prostředí, ve kterém trestanci žijí. Výjimkou nejsou samozřejmě ani rozhovory se samotnými vězni, a to i těmi odsouzenými za nejtěžší zločiny.

Magické Andy

Andy, pohoří lemující západní břeh Jižní Ameriky, jenž zasahuje na území Venezuely, Kolubie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. Toto dílo vás vtáhne do opravdu kouzelného prostředí hor, a zároveň se dozvíte i něco málo z historie.

Záhady lidské mysli

V tomto díle bude divák zaveden k tajuplným zákoutím lidské mysli. V pětidílném dokumentu bude vysvětleno, jak fungují paměť, sny či třeba například psychické poruchy.

Naše planeta

Další skvělý dokumentární seriál, který musí zhlédnout každý milovník přírody. Divák se zde setká s epizodami jako Džungle, Ledová království, Pobřežní vody nebo například Lesy. Každé prostředí je skvěle natočeno a ještě lépe popsáno.

Já jsem vrah

Tento počin není pro každého. K popisu asi úplně postačí informace, kterou vám poskytne Netflix, tedy:“Rozhovory s vězni odsouzenými k trestu smrti za vraždu“. Opravdu zajímavá záležitost, na kterou musíte mít v daný moment náladu a správné psychické rozpoložení.

Miminka

Série zkoumá miminka během prvního roku života a nabízí detailní pohled na vývin mozku či motorických funkcí. Jelikož se neustále vtipkuje, jak nás v prosinci čeká nejvyšší porodnost, je tento seriál zřejmě aktuální.