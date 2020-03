Filmy v češtině zdarma: 8 skvělých filmů v češtině, které vám zkrátí nechtěné volno

Poslední dobou vám na našem magazínu přinášíme tipy, jak zahnat nudu dobrým filmem zdarma. Youtube je v tomto ohledu velmi košaté a narazíte tam opravdu na ledacos. My se pro vás pokusili najít ty nejzajímavější zahraniční filmy s českým dabingem na dlouhá unuděná odpoledne či večery. Tak tady jsou.

Simpsonovi ve filmu

Kdybych vám zde chtěl představovat tuto žlutou rodinu ze Springfieldu, nejspíš mě budete mít za blázna. Zatím jediný celovečerní film této rodinky byl diváky i kritiky vřele přijat. Ve snímku narazíte spousty skvělých vtipů, ale třeba i nahého Barta.

Karcoolka

Další animovaný film, který poněkud drsnějším způsobem vykresluje tolik známou pohádku o Karkulce. I tento animovaný film je dosti povedený a zábavný. Když jsem jej viděl poprvé, vytýkal jsem poněkud zastaralé zpracování. Po letech ovšem musím říct, že to k filmu sedí. Skvělá animovaná pohádka, u které se zabaví jak dítě, tak dospělý.

Vyměřený čas

Skvělé sci-fi s Justinem Timberlakem natočené Andrewem Niccolem. Děj se odehrává v budoucnosti, kde veškerým platidlem je čas, čas života. Jakmile čas dojde, člověk umírá. Hlavní hrdina se dostane k obrovskému množství času, což se nelíbí orgánům, které mají pohyb času hlídat. Začíná boj o přežití.

Cesta kolem světa za 80 dní

V této filmové adaptaci románu Julesa Verna budeme, jak název napovídá, svědky pokusu Philease Fogga objet celou Zemi za 80 dní. jedná se o komedii, kde září svým bojovým uměním Jackie Chan coby slouha pana Fogga. Na relativně povedený snímek, kde si jednu z vedlejších rolí střihl i legendární Arnold Schwarzenegger, se můžete podívat pod tímto odkazem.

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Těžko je nutné vám představovat duo Terence Hill a Bud Spencer. Pokud by to ale přeci jen bylo třeba, jsou to dva sympatičtí hoši, kteří každého zmlátí. Filmů s těmito dvěma herci je na Youtube více. Pokud se tedy chcete opravdu pobavit u skvěle zpracovaných bitek, jsou tyto filmy jasná volba. Kromě tohoto počinu nalezne na Youtube také třeba Dva Výtečníky, Jdi na to, Dvojníci či Sudá a lichá.

Bílé peklo

Jak uvádíme výše, snažíme se pokrýt všechny žánry, které nám Youtube nabízí. Nemůže tady tedy chybět válečné drama, které pojednává o německém nadporučíkovi, jenž je zavlečen na dlouhou dobu do pracovního tábora na Sibiř. Nutno říct, že na film podobného žánru musíte mít náladu.

Scary Movie 4

Scary Movie je série parodií převážně na slavné horory. Byť je na místě přiznat, že první tři díly jsou lepší, bohužel je na Youtube s českým dabingem nenajdete (anglicky první díl zde). I u čtvrtého dílu se ale zasmějete, v českém jazyce pak najdete na Youtube i díl pátý.

Méďa Béďa

Medvěd Béďa je obávaným postrachem parku. Ne kvůli napadání návštěvníků, ale kvůli své zálibě v odcizování cizích piknikových košíků. Kvůli nutnosti zavřít park ale bude muset Béďa i se svým kamarádem Bubu opustit domov. Rozhodnou se ale to tak nenechat a chtějí najít způsob, jak jejich park a domov zachránit.