Nejlepší romantické filmy na Netflixu

Další víkend je tady a venku to kvůli aprílovému počasí na žádné dlouhé procházky věru nevypadá. Nabízí se tedy možnost strávit několik chvil v pohodlí domova u Netflixu. Dnes uděláme radost převážně ženskému pohlaví, jelikož se vrhneme na romantické filmy. Pokud tedy, pánové, neholdujete tomuto žánru, můžete si zřejmě jít číst na našem magazínu něco zajímavějšího. A jelikož se ani já necítím k popisu níže uvedených snímků jako kompetentní osoba, dovolím si vám nabídnout pohled opravdové milovnice romantických filmů. Níže umístěný popis je tedy od „ženy pro ženy“.

After: Polibek

Typický příběh „bad boye“ Hardina a hodné holky Tessy, kteří, i když jsou z úplně jiných světů, zamilují se do sebe. Záhy se tedy od svých vlastních světů oprostí a vytvoří svůj vlastní. Příběh popisuje vše, co patří do každé první lásky, a to včetně velké zrady. Film má již i druhý díl After: Přiznání, jenž ovšem na Netflixu (zatím?) nenajdete.

Stánek s polibky

Film vyobrazuje úžasné přátelství dívky Elle a chlapce Lee, kteří mají spolu od dětství nastavená určitá pravidla, a to včetně „žádného randění s příbuzným druhého“. Pravidla jsou jedna věc, ovšem láska druhá. Jakmile se do někoho zamilujete, pravidla jdou stranou. Elle tak začne randit s králem střední školy, jenž je Leeův bratr. Na Netflixu rovněž naleznete pokračování.

Všem klukům, které jsem milovala

Tento film, původně podle knižní předlohy, chtělo natočit hned několik televizních studií. Ovšem jediný Netflix souhlasil s přáním autorky zachovat etnickou příslušnost hlavní hrdinky. Lara Jean, jejíž matka byla Korejka, je tichá a nenápadná, ovšem plná citu, které avšak nedokáže verbálně projevit. Proto svým vyvoleným píše zamilované dopisy, které ale nikdy nepošle a schovává je v šatníku v krabičce. Její mladší všetečná sestra jednoho dne dopisy objeví a rozešle je. Začnou se dít podivné věci, na které není taková nenápadná dívka připravena. Na Netflixu najdete také další dva díly.

Sierra Burgess je marná

Příběh o korpulentní dívce, již jednou napíše kluk, do kterého se zamiluje. Ten je avšak v omylu a domnívá se, že si píše s nejhezčí holkou z okolí. Sierra to zjistí, ale dál před chlapcem předstírá, že je onou dívkou. On se po čase do její osobnosti rovněž zamiluje.. Myslíte, že láska je opravdu slepá a Sierra získá chlapce svých snů?

Protivný sprostý holky

Hlavní hrdinka Cady začíná navštěvovat střední školu a zjišťuje, jak jsou studenti rozdělení do různých skupin. Cady má štěstí a dostane se do party nejoblíbenějších holek školy. Zůstane Cady nadále tou hodnou holkou z Afriky, nebo podlehne tlaku střední školy a stane se jednou z „Plastics“? Románek zde samozřejmě také nechybí.

Lol

Miley Cyrus zde ztvárnila hlavní hrdinku jménem Lola, které nikdo neřekne jinak než Lol. Dívka začne poznávat lásku i zklamání plynoucích z romantických vztahů. Film ukazuje vztah mezi rodiči a puberťáky, přičemž matku zde hraje Demi Moore.

Čára

Film o dívce, která je extrémně vysoká a všichni kluci z její školy jsou menší než ona. Jednoho dne do školy nastoupí nový kluk, který ji konečně výškou předčil. Její cíl je tedy jasný. Postupně ale zjišťuje, že výška, co se lásky týče, není všechno.