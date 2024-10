To nejlepší, co Netflix přidal za poslední týden

Stejně jako každý týden, i tentokrát Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pokud budeš mít o víkendu volnou chvíli, některý z těchto pořadů by tě mohl zaujmout. Pojďme se na ně podívat blíže.

Populární seznamovací reality show Love Is Blind přináší svou sedmou sérii. Tento jedinečný koncept, kdy se lidé zasnubují, aniž by se navzájem viděli, přináší nejen zábavu, ale i drama, vztahové zápletky a nečekané zvraty. Poslední čtyři díly této série dorazí 9. října.

Animovaný film The Bad Guys: Haunted Heist nabízí zábavný příběh o partě špatných hrdinů, kteří se pokoušejí provést strašidelnou loupež. Ideální volba pro rodinné sledování s mladšími diváky. Snímek má pouhých 24 minut.

The Platform 2 (Horor, Thriller)

Pokračování španělského hororu The Platform, které si získalo velkou popularitu díky svému originálnímu a dystopickému pohledu na lidskou společnost, je tu. The Platform 2 se vrací do známého, brutálního světa vertikálního vězení, kde vězni bojují o přežití tím, že sdílejí jídlo z jediné platformy, která se pohybuje odshora dolů. Příběh zkoumá otázky morálky, sociální spravedlnosti a lidské touhy po moci. Stejně jako v první části.