Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (4. 4. – 10. 4. 2022)

Stejně jako každý víkend vám i nyní dáváme tipy na netflixové novinky. Jednička mezi videostreamovacími službami se opět činila a nabízí jak nové filmy, tak i nové série oblíbených seriálů. Ačkoli už počasí venku vypadá relativně dobře, přijde vám možná lenošení u Netflixu vhod. Z níže umístěných pořadů si vybere skutečně každý.

Elite (série 5)

Nelze začít ničím jiným než oblíbeným seriálem z prostředí střední školy. Napínavý příběh totiž pokračuje a Netflix přidává již pátou sérii, která dostala do vínku celkem osm nových epizod.

Jakša: Nekompromisní operace

Jihokorejské filmy a seriály si dělají poslední dobou mezi diváky velmi dobré jméno. Čestný žalobce musí ve velmi nebezpečném městě prověřit elitní zásahový tým i jeho nechvalně známého velitele. Zaplete se přitom ale do smrtící války mezi špiony.

Návrat do vesmíru

Fanoušci vesmíru mají od Netflixu další dárek, a sice dokument Návrat do vesmíru. „Elon Musk a inženýři ze SpaceX mají za úkol dostat astronauty NASA zpátky na Mezinárodní vesmírnou stanici. Revoluce v cestování do vesmíru je tady!“

Ultimátum: Vzít se, nebo vzít roha?

Milovníci potrhlých reality show dostávají další program. Praštíme do toho, nebo to radši ukončíme? Provokativní reality show, ve které páry projdou náročnou zkouškou vztahu a na chvíli zažijí, jaké by to bylo s někým jiným.“ Pořad má zatím osm epizod. 13. dubna pak přibydou další dvě.

Jimmy Savile: Britský horor

Každá mince má rub i líc. „Televizní hvězda a filantrop Jimmy Savile okouzlil celý národ. Po obviněních ze sexuálního obtěžování ale vyjde na světlo hodně temná stránka jeho osobnosti.“ Minisérie má dvě epizody. Velmi zajímavý dokument.