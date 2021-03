25 nejlepších seriálů na Netflixu současnosti

Je to již téměř rok od prvního třítýdenního lockdownu, který v podstatě trvá do nynějších dnů. Jak říká Jindřich Šídlo ve svém satirickém pořadu Šťastné pondělí – Česko is fucked. V tomhle případě je jedno, zda zmíníme špatnou epidemiologickou situaci, nebo idioty sedící v čele exekutivy této skvělé země. Opustit okres nemůžete a opovažte se vyběhnout mimo katastrální území své obce. Všechna tato pravidla člověka přímo vybízí, aby zůstal doma. Naštěstí jsme zde my přinášející vám pravidelné tipy na víkendové lenošení. Mimořádná doba si žádá mimořádné prostředky, ehm, tedy články. Toto jsou ty nejlepší seriály, které můžete na jedničce mezi videostreamovacími službami nalézt. Pokud zde není ten Váš, nebojte se jej zmínit v komentářích. Pojďme na to.

La Casa de Papel

Byť začneme těmi „nejprofláklejšími“ tituly, neznamená to, že je všichni viděli. Věřte nebo ne, i já znám několik předplatitelů Netflixu, kteří tento skvost neznají. Geniální Profesor najme bandu zlodějíčků na zdánlivě nemožnou loupež. I když je situace na první pohled sebevíce ztracená, Profesor má vždy eso v rukávu.

Stranger Things

Parta dětí bojuje s nadpřirozenem, s čímž jim ale pomáhá El s unikátními schopnostmi. Pokud tento seriál někomu doporučuji, vždy sdělím, ať přežije první dva tři díly, které i mě na nějaký čas od pokračování ve sledování zastavily. Pak už je to jízda.

Narcos a Narcos: Mexiko

Tento počin je natočen podle skutečných událostí a zavede vás do jihoamerických drogových kartelů. Seriál Narcos vás přivede do Kolumbie, kdy první dvě série budete sledovat strhující příběh Pabla Escobara, ze kterého jde vážně mráz po zádech a bylo neuvěřitelné, co si tento člověk během své éry dovolil. Třetí série pak pojednává o kartelu Cali a je také velmi povedená. Narcos: Mexico vypráví příběh Felixe Gallarda, bývalého policisty, který se vypracoval na největšího narkobarona v zemi. Příběhy plné násilí, korupce, drog a luxusu.

You

Joe je na první pohled milý a sympatický mladík, který se živí jako knihkupec. Nikdo by neřekl, že je naprostým psychopatem, který svým stalkingem zachází za hranice myslitelného. Velmi napínavý seriál, při kterém vám bude tuhnout krev v žilách.

Ratchedová

Mildred Ratched vystupuje jako milá zdravotní sestra, která se uchází o práci ve „zdravotnickém“ zařízení. Její úmysly tak dobré ale nejsou, ostatně stejně jako její postupy. V seriálu mimo jiné uvidíte, jak probíhala lobotomie.

Orange is the New Black

Velmi populární seriál, který má v současnosti už 6 sérií. Hlavní protagonistka žila poklidný život. Byla ale usvědčena z pašování drog a přemístěna do ženské věznice, kde veškeré své ideály ztratí. Skvělý seriál plný napětí, zajímavých postav a zvratů.

13 Reasons Why

Skvělý seriál ze střední školy. Mladá studentka spáchá sebevraždu. Zanechá po sobě 13 kazet, které vysvětlují, proč tak učinila. Příběh vás opravdu vtáhne a nepustí. Bohužel se, alespoň dle mého názoru, mělo jednat o seriál, jenž začne a skončí svou první sérií. Jak už to ale bývá, tvůrci se úspěch snaží ždímat, dokud to jde. Tím ale nechci říct, že by ostatní série byly špatné. První je jen „o parník“ převyšuje.

Koruna

Výborný seriál, jenž mapuje cestu britské královny Alžběty II. Jedna z nejsledovanějších rodin na světě to nemá jednoduché, jelikož je pod drobnohledem. O to více se pak propírají různé skandály, nejasnosti a nešťastná rozhodnutí. Seriál si za 4 série vysloužil 7 Zlatých glóbů. Celkem 4 dostala pak ta poslední. Takže seriál rozhodně neztrácí na kvalitě.

Sexuální výchova

Mladý středoškolák Otis nepatří zrovna mezi nejoblíbenější studenty školy. Vzhledem k faktu, že jeho matka je vztahová terapeutka, má Otis v této oblasti oproti svým vrstevníkům dobré znalosti. Se svou kamarádkou tedy začne spolužákům za úplatu poskytovat rady o sexu.

Svět pod hlavou

Své seriálové zastoupení mají i Češi. Policista má nehodu, upadne do kómatu a probudí se v roce 1982. Pochopitelně se snaží věcem přijít na kloub a pokusí se zjistit informace, které ovlivňují jeho přítomnost v roce 2017. Seriál je výborný, a to i díky skvělému Ivanu Trojanovi.

Dům z karet

Jde o vůbec první seriál z dílny Netflixu, který se ovšem náramně povedl. Francis Underwood je kongresmanem, který intrikami ovládá téměř celý Kapitol. Z jeho praktik vám půjde hlava kolem. V seriálu září Kevin Spacey, jenž byl ovšem kvůli kauze MeToo z poslední série odstraněn.

Dark

Velmi temný seriál s perfektní atmosférou o tématice cestování časem. Pokud razíte zásadu, že se na filmy díváte zásadně v originále, možná vám může být proti srsti němčina, která, alespoň za mě, uchu příliš nelahodí. Jazyk se dá ovšem přepnout na angličtinu. Seriál si vysloužil velmi dobrá hodnocení.

The Haunting of Hill House

Nyní něco pro jedince, kteří mají rádi kvalitní hororové seriály. Rodina se v domě setká s tragédií. Zlo je ale pronásleduje i po letech v dospělosti. Společně se tedy rozhodnou proti němu bojovat.

Marianne

Francouzský horor Marianne vypráví příběh o spisovatelce, která stvořila zlo. Vzhledem k některým záběrům mohu říct, že jde o jeden z nejlepších seriálových hororů, co jsem kdy viděl. Kdybych vybíral mezi tímto a The Haunting of Hill House, neváhám ani vteřinu. Oba seriály jsou ale výborné.

Mindhunter

Příběh dvou agentů FBI, kteří vyšetřují ty nejbrutálnější vraždy se sexuálním podtextem. Společně se dohodnou, že začnou vyslýchat sériové vrahy, aby byli vždy o „krok před soupeřem“. Seriál byl velmi oblíbený a má dvě řady. Bohužel to ale zatím vypadá, že se třetí řada nechystá.

Ozark

Martin Byrde se na první pohled jeví jako spořádaný otec, který se živí jako finanční poradce. Zde platí „tichá voda břehy mele“, jelikož na oko nevinné finanční poradenství je účetnictví pro drogový kartel. Drogový boss přijde na to, že se Martin a jeho kolegové snažili kartel podvést. Naživu nechá žít jen ho s tím, že Martin slíbí, že peníze „vypere“ v zátoce Ozark, kde se to přes léto hemží turisty. Zdánlivě jednoduchý plán ale není tak snadný.

Jak jsem poznal vaši matku

Když Netflix ztratil licenci na kultovní seriál Přátele, musel vzniklou díru něčím zalepit. Na český Netflix se tak dostal seriál Jak jsem poznal vaši matku, který v 9 sériích skvělým způsobem vypráví příběh architekta Teda Mosbyho, který se snaží najít ženu.

Zaklínač

Hit předloňských Vánoc na motivy skvělých knížek a videoher. Byť má seriálový Zaklínač kritiky v řadách skalních fanoušků, jako celek seriál uspěl a kdekdo se těší na druhou řadu, kterou uvidíme na našich obrazovkách snad již letos.

The Last Dance

Dechberoucí záležitost. Dokument popisuje vzestup Michaela Jordana a popisuje jeho kariéru v Chicago Bulls. Dokument je tak skvěle zpracovaný, že přiková k obrazovce i toho, kdo basketu neholduje. Pokud o basketbalu nevíte vůbec nic, i tak pravděpodobně znáte Michaela Jordana, o němž tušíte, že byl hráč světové kvality. Tento dokument vám ukáže, jak ve skutečnosti tento chlap na parketách opravdu skvělý byl.

Sunderland Till I Die

Zde máme povinnost fanouška fotbalu. Sunderland spadl z anglické Premier League do druhé ligy (Championship) a dokument měl mapovat vzestup tohoto klubu zpět na vrchol do 1. ligy. Pokud se dnes podíváte na tabulky, Sunderland hraje 3. ligu. Seriál skvěle mapuje prostředí klubu a dává diváku nahlédnout za oponu. Seriál má dvě řady. Ve třetí možná uvidíme triumf Sunderlandu v EFL Trophy z minulého týdne.

F1: Touha po vítězství

Tento seriál je takovou obdobou výše zmíněného seriálu. Zde divák nahlédne do stájí F1 a uvidí, že za vítězstvími v závodech není jen onen závodník, ale celý tým obrovské spousty lidí. Dobrou zprávou pak je, že v pátek tento seriál dostal svou třetí řadu.

Dámský gambit

Stále ještě nedávný seriálový hit, který na několik týdnů pobláznil celý svět. Mladá dívka v sirotčinci objeví, že má šachový talent. Od té doby jsou šachy celý její život a rozhodne se usednout na pomyslný trůn. Garantuji, že po zhlédnutí tohoto seriálu si budete chtít šachy okamžitě zahrát.

Elita

Parta tří studentů začne díky stipendiu chodit na kvalitní soukromou střední školu. Jedná se o studenty, kteří neměli nikdy na růžích ustláno a přišli do prostředí, kde je to boháč vedle boháče. Seznamování tedy neprobíhá zcela podle plánu. Ve škole dojde k vraždě studentky a sestry „třídního kápa“. Skvělý seriál plný zvratů, napětí a zajímavých postav. Navíc zde uvidíte i několik herců z La Casa de Papel.

Chalífát

Seriál si bere za tematiku Islámský stát. Zároveň vypráví několik příběhů. Nahlédnete tedy do děsivého prostředí Sýrie a také Švédska, které je před útokem teroristů z ISIS. Další velmi povedený seriál, který se řadí mezi netflixovou seriálovou špičku.

Lupin

Příběh vypráví o Omarovi, jenž žil s otcem, na kterého byla učiněna léčka. Omar se rozhodl časem pomstít, a to ve velkém stylu – po vzoru knižního hrdiny Arséne Lupina. seriál je plný podvodů, úskoků, habaďůr a lumpáren.