Nejlepší Netflix novinky, které dorazily tento týden

Pokud se každý týden těšíte na přírůstky na Netflixu, potěšíme vás i nyní. I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Trol 2
Nora, Andreas a kapitán Kris se vrací do akce a musí sebou pořádně hodit! Probudil se totiž nový nebezpečný troll, na kterého ani sami stačit nebudou. Pokračování oblíbeného prvního dílu.
Všechny prázdné pokoje
Dojemný krátký dokument, který novinář a fotograf natočil v pokojíčcích dětských obětí řádění školních střelců.
Opuštění
Jsou 50. léta 19. století a na washingtonské periferii zuří boj o nadvládu mezi dvěma rody – jeden je bohatý, druhý hluboce loajální a v čele obou stojí mocné matróny.
Víra tvá (série 2)
Tři kamarádi se zadluží kvůli start-upu až po uši. V buddhistickém chrámu rozjedou svůj podvod, aby peníze zvládli splatit dřív, než bude pozdě.
Kdybys mi to jen řekl
Mladý misionář odhalí tajemství, které dlouhé roky skrýval jeho otec. Po stopách jeho nenaplněné lásky proto vyrazí z Filipín až do dalekého Španělska.