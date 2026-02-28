Zavřít reklamu

Parádní novinky, které dorazily na Netflix za uplynulý týden

Seriál
Jan Vajdák
0


I v tomto týdnu Netflix přidal několik novinek, které stojí za vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat.

Káky nad hlavou

Raper Toni se kvůli matčinu pohřbu vrací do rodného města. Hvězdou pódií sice zatím není, ale tátou už se stát stihl. I když o tom doteď neměl páru.

Obviněná

Vážná obvinění ohrozí úspěšnou kariéru i manželství uznávané gynekoložky. Její manželka to ale tak nenechá a rozhodne se odhalit pravdu za každou cenu. Indický film, kterému dám o víkendu šanci.

Taylor Tomlinson: Marnotratná dcera

Taylor Tomlinson má pro obecenstvo nachystané kázání a pár osobních zpovědí o randění po třicítce, dětství v ochranné bublině a taky o tom, proč u ní má AI utrum.

Baki-dou: Neporazitelný samuraj

Na Bakiho a nejsilnější bojovníky z podzemní arény čeká hrozba historických rozměrů – čerstvě vzkříšený legendární samuraj Musaši Mijamoto. jelikož jsem si anime v poslední době oblíbil, rozhodně minimálně první dva díly vyzkouším.

