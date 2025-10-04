Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Seriál
Jan Vajdák
0
< >

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.

Děsy přírody

Dokumentární seriál. Podívejte se na boj zvířat o holý život v dokumentárním seriálu, který zachycuje dramatické situace, nebezpečí i temnou krásu přírody z pohledu obětí predátorů.

Riv4lové

Seriál pro náctileté. Oblíbení studenti na škole v Pise si vždycky mohli dělat, co chtěli. Nová spolužačka Terry si to ale nenechá líbit a na velkou rivalitu je zaděláno.

Velký vlastenecký dokument

Provokativní film, v němž tři skeptici z Česka objíždí ukrajinskou frontu, aby na vlastní oči viděli dopady války.

Chlapáci

Komediální seriál. Čtyři dobří kámoši, čtyřicátníci, se snaží zorientovat v moderní společnosti, která razí jiný pohled na maskulinitu. Jejich pokusy ale často končí průšvihem.

Duki: Rockstar z konce světa

Osobní zpověď argentinské trapové hvězdy Dukiho o jeho minulosti a kariéře, od raných rapových battles až po pozici stabilního hitmakera.

