To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Děsy přírody
Dokumentární seriál. Podívejte se na boj zvířat o holý život v dokumentárním seriálu, který zachycuje dramatické situace, nebezpečí i temnou krásu přírody z pohledu obětí predátorů.
Riv4lové
Seriál pro náctileté. Oblíbení studenti na škole v Pise si vždycky mohli dělat, co chtěli. Nová spolužačka Terry si to ale nenechá líbit a na velkou rivalitu je zaděláno.
Velký vlastenecký dokument
Provokativní film, v němž tři skeptici z Česka objíždí ukrajinskou frontu, aby na vlastní oči viděli dopady války.
Chlapáci
Komediální seriál. Čtyři dobří kámoši, čtyřicátníci, se snaží zorientovat v moderní společnosti, která razí jiný pohled na maskulinitu. Jejich pokusy ale často končí průšvihem.
Duki: Rockstar z konce světa
Osobní zpověď argentinské trapové hvězdy Dukiho o jeho minulosti a kariéře, od raných rapových battles až po pozici stabilního hitmakera.