To nejlepší, co dorazilo na Netflix za poslední týden

Robněž tento týden Netflix přidal několik zajímavých novinek, které stojí za zhlédnutí. Pojďme se na ně podívat.
Elixír
Filmový horor. Zázračný elixír probudí ve vesnici k životu všechny nemrtvé. Rozhádaná rodina proto musí spojit síly, aby tuhle apokalypsu přežila.
Monstrum z Florencie
Čtyřdílná minsérie. Itálii terorizuje sériový vrah, který se se zaměřuje na mladé páry. Policie se proto vrátí k případu z roku 1968, který může být klíčem k dopadení Monstra z Florencie.
Válka podsvětí: Filadelfie versus Mafie
Strhující seriál o brutální válce mafiánů, kterou v 90. letech ve Filadelfii rozpoutali John Stanfa a Joey Merlino. Třídílná minisérie.
Montreal Expos: Kdo zničil baseballový fenomén?
Pokud vás zajímá baseball, jste na správné adrese. Co stálo za úpadkem Montreal Expos, prvního kanadského týmu v baseballové lize MLB? A kdo za to nese hlavní odpovědnost? Filmový dokument.
Tohle nikdo nechce (série 2)
On je rabín čerstvě po rozchodu. Ona natáčí podcast o sexu a v boha nevěří. Žijí každý jinak, ale oba mají rodinu, co se do všeho plete. Má jejich vztah šanci? Druhé série oblíbeného seriálu, která dostala 10 epizod.