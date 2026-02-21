To nejlepší, co dorazilo na Netflix tento týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Průsek
Malá Lide se ztratí, zrovna když se její rodina chystá evakuovat kvůli lesnímu požáru. Máma ji pak musí za každou cenu najít dřív, než plameny pohltí úplně všechno.
Pabanneu
Tři osamělí lidi, kteří se seznámí při práci v obchoďáku, přemýšlí nad vztahy mezi lidmi a láskou. A jeden v druhém přitom najdou útěchu.
Švédská spojka
Málo známý pravdivý příběhu o švédském úředníkovi, který se hrdinně pokusil zachránit židovské životy během nejtemnějších dnů druhé světové války.
Jsem Gordon Ramsay
Dokument o každodenním životě slavného kuchaře Gordona Ramsayho, který se věnuje svojí rodině i úspěšnému byznysu. A do toho všeho chystá pomyslnou třešničku na dort. Jelikož Gordona a jeho výbušnost mám rád, tento šestidílný seriál rozhodně nevynechám.
Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku
Poučný dokument, ve kterém se modelky, porotci a další ze zázemí soutěže Amerika hledá topmodelku, v čele s Tyrou Banks, ohlížejí za sporným odkazem téhle reality show.