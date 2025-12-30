Nejlepší filmy Netflix 2025: Tyto trháky byste si měli určitě pustit!

Netflix přidal v uplynulém roce pěknou dávku filmů. Těžko vybrat ty nejlepší, neboť Netflix chrlí týdně podobných filmů hned několik. Který nejvíce oslovil vás?
1. Ad Vitam
Akční thriller Ad Vitam sleduje příběh bývalého elitního operátora, který se ocitne v nebezpečné spiklenecké hře poté, co jeho těhotná manželka zmizí za záhadných okolností. Film je plný napětí, dramatických zvratů a vysokooktanových akčních scén, které dávají příběhu intenzivní tempo.
2. Jay Kelly
Jay Kelly je komediálně-dramaticý film od Noah Baumbacha s hvězdným obsazením v čele s Georgem Clooneym a Adamem Sandlerem. Sleduje slavného herce, který se vydává na cestu po Evropě se svým manažerem a postupně reflektuje své životní rozhodnutí, kariéru a mezilidské vztahy.
3. Jen ve snu
Stevie a její malý bratr Elliot se vydávají na cestu do naprosto absurdní krajiny svých vlastních snů, aby požádali Sandmana, aby jim splnil přání mít dokonalou rodinu.
4. V našich časech
Mexický sci-fi romantický film Our Times vypráví o manželském páru, který díky cestování časem z roku 1966 do roku 2025 čelí výzvám moderní doby. Nora se adaptuje, zatímco Héctor zápasí s novou realitou i osobními rozdíly mezi nimi.
5. Ziam
Thajský akční horor Ziam kombinuje zombie apokalypsu s ohromující choreografií Muay Thai bojových scén. Film sleduje bývalého bojovníka a lékařku bojující o přežití v dystopickém světě plném nemrtvých.
6. Na nože: Probuzení mrtvého muže
Třetí pokračování populární detektivní série Knives Out dorazilo na Netflix v prosinci 2025 s Danielem Craigem v roli brilantního detektiva Benoita Blanca. Wake Up Dead Man přináší novou zapeklitou vraždu v malém městě, kde se vyšetřování prolíná s humorem a chytrými zvraty.
7. Potopa světa
Jihokorejský sci-fi katastrofický film The Great Flood zachycuje zoufalý boj o přežití v zaplaveném obytném komplexu, kde se skupina lidí snaží spolupracovat tváří v tvář přírodní katastrofě.