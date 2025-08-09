To nejlepší, co přidal Netflix za poslední týden

< >
I v tomto týdnu Netflix přidal několik novinek. Je nutno říct, že jich není tolik. Ovšem málo pořadů je vykoupeno pokračováním veleoblíbeného seriálu. Pojďme se na ně podívat.
SEC Football: Any Given Saturday
Pokud máte rádi americký fotbal, bude se vám tento sportovní dokument zamlouvat. Seriál vám přiblíží jeho univerzitní podobu.
Wednesday (série 2)
Tento týden dorazila též první část druhé série seriálu Wednesday, který si získal oblibu u milionů fanoušků. Druhá část dorazí za měsíc.
Ukradeno: Loupež století
V Antverpách se roku 2003 podaří lupičům vykrást ostře střežené Diamantové centrum. Kdo měl tuhle nevídanou loupež na svědomí a jak k ní vlastně došlo?