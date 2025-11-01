Nejlepší novinky, které dorazily na Netflix tento týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Vládci hry
Osmidílný seriál. Mladý muž se chce stát králem ilegálního hazardu v Riu. Netuší ale, jak nebezpečný koktejl zrady, chtíče a krve mu osud míchá.
Balada o malém hráči
Příběh o zoufalém hráči, který v kasinu vsadí vše na jednu kartu. Filmový thriller, v němž hlavní roli hraje Colin Farrell.
Syn osla
Šestidílný komediální seriál. Theo vymýšlí praštěné nápady, jak dostat zpátky svoje zabavené auto. Jeho otec, který už má na kahánku, přitom usilovně shání ledvinu.
Amsterdam Empire
Sedmidílné seriálové drama. Betty se dozví, že jí manžel Jack zahýbá. Vymyslí proto zákeřný plán, jak ho připravit o coffee shopy Jackal, na kterých mu tolik záleží.
Zaklínač (4. série)
Na Netflix dorazila čtvrtá série seriálu Zaklínač. Příběh Geralta se tak rozrostl o osm nových epizod.