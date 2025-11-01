Zavřít reklamu

Nejlepší novinky, které dorazily na Netflix tento týden

Seriál
Jan Vajdák
0
I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.

Vládci hry

Osmidílný seriál. Mladý muž se chce stát králem ilegálního hazardu v Riu. Netuší ale, jak nebezpečný koktejl zrady, chtíče a krve mu osud míchá.

Balada o malém hráči

Příběh o zoufalém hráči, který v kasinu vsadí vše na jednu kartu. Filmový thriller, v němž hlavní roli hraje Colin Farrell.

Syn osla

Šestidílný komediální seriál. Theo vymýšlí praštěné nápady, jak dostat zpátky svoje zabavené auto. Jeho otec, který už má na kahánku, přitom usilovně shání ledvinu.

Amsterdam Empire

Sedmidílné seriálové drama. Betty se dozví, že jí manžel Jack zahýbá. Vymyslí proto zákeřný plán, jak ho připravit o coffee shopy Jackal, na kterých mu tolik záleží.

Zaklínač (4. série)

Na Netflix dorazila čtvrtá série seriálu Zaklínač. Příběh Geralta se tak rozrostl o osm nových epizod.

