WhatsApp nabídne na iPhone vlastní cloud pro zálohy. Bude bezpečnější než iCloud

Podle informací od známého výzkumníka aplikací WABetaInfo vyvíjí WhatsApp vlastní možnost cloudového úložiště pro zálohování chatů na iPhonu. Uživatelé tak vůbec poprvé získají přímou alternativu k dosavadnímu řešení přes iCloud.
Nové plány a cenová politika
Kód objevený v beta verzi aplikace WhatsApp pro iOS (verze 26.28.10.16), která je dostupná prostřednictvím TestFlight, naznačuje, že uživatelé si časem budou moci vybrat preferované místo pro zálohu přímo v nastavení zálohování chatů. Služba iCloud nicméně zůstane výchozí volbou. Tato novinka navazuje na podobnou funkci, kterou WABetaInfo zaznamenal ve vývoji pro Android již v dubnu, a která má uživatelům platformy od Googlu poskytnout způsob, jak ukládat zálohy mimo Google Drive.
Podle předběžných plánů bude WhatsApp poskytovat 2 GB úložného prostoru na svých vlastních serverech zcela zdarma. K dispozici by měla být také 50GB verze s cenou přibližně 0,99 dolaru měsíčně, což je podobné základnímu tarifu iCloud+ od Applu. Údajně se pracuje i na 1TB variantě, ačkoli nabízené úrovně a ceny se před ostrým spuštěním funkce mohou ještě změnit.
Důraz na vysoké zabezpečení
Zálohy uchovávané přímo na serverech WhatsAppu budou ve výchozím nastavení chráněny koncovým šifrováním (E2EE), přičemž nebude existovat žádný způsob, jak toto šifrování vypnout. To představuje silnější ochranu, než jakou momentálně nabízejí zálohy na iCloudu, kde si uživatelé musí šifrování zapnout ručně povolením Pokročilé ochrany dat (ADP). WhatsApp bude údajně doporučovat zabezpečení záloh pomocí přístupového klíče (passkey), nicméně fungovat bude i běžné heslo nebo 64místný klíč. WABetaInfo upozorňuje, že celá funkce je stále ve fázi vývoje a prozatím nefunguje ani samotným beta testerům. WhatsApp zatím neoznámil, kdy přesně plánuje tuto novou alternativu pro zálohování oficiálně spustit.
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