Bloomberg: Revoluční iPhone 20 není zrušen, bude ale vypadat jinak než původně měl

Před pár hodinami vyplula na světlo světa poměrně šokující informace, že Apple definitivně vzdal jeden z nejambicióznějších iPhonů ve své historii. Objevilo se totiž konkrétně tvrzení, podle kterého měl být zrušen speciální model připravovaný k 20. výročí iPhonu. Nyní ale přichází zásadní obrat. Podle Bloombergu totiž Apple na výrazně přepracovaném iPhonu pro rok 2027 stále pracuje a jeho uvedení zůstává v plánu. Je tu však jedno ale – novinka nebude tak ambiciózní, jak se očekávalo.
Celý zmatek vznikl kvůli rozdílným informacím ze dvou zdrojů. Analytik Edison Lee ze společnosti Jefferies včera uvedl, že Apple měl vývoj takzvaného all-glass iPhonu zrušit kvůli problémům s výrobou a nízké výtěžnosti. Právě komplikovaná konstrukce měla být podle něj natolik problematická, že by nebylo možné telefon vyrábět ve velkém.
Bloomberg ale nyní přináší jiný pohled. Apple má podle jeho informací skutečně připravovat výrazně skleněnější iPhone Pro pro rok 2027, přičemž projekt se stále nachází v produktovém plánu společnosti. Nejde však přesně o stejnou podobu, o které se spekulovalo v minulosti.
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Apple původní návrh skutečně změnil
A právě tady se obě zprávy vlastně částečně potkávají. Apple totiž měl skutečně experimentovat s ještě odvážnější konstrukcí, která by využívala sklo ve výrazně větší míře než současné iPhony. Tento návrh ale měl narazit na problémy při spojování skleněných částí a především na otázku, jak jej vyrábět v dostatečném množství.
Tato původně zamýšlená varianta proto měla být podle Bloombergu zrušena už v rané fázi vývoje, což ale neznamená, že Apple vzdal celý výroční redesign. Firma pouze ustoupila od ještě ambicióznější verze, která byla z hlediska výroby příliš komplikovaná.
Výsledný iPhone má přitom stále vypadat výrazně jinak než současné modely. Bloomberg konkrétně tvrdí, že přední i zadní strana budou využívat sklo, které se má zakřivovat směrem do boků telefonu. Uprostřed konstrukce pak zůstane kovový rámeček. Interně pak mají být tyto modely označovány jako V73 a V74.
Pokud se příští rok podobný iPhone skutečně ukáže, podobný design by mohl představovat jednu z největších změn vzhledu iPhonu za poslední roky. Osobně se mi ale chce s trochou nadsázky říci, že v podobném duchu tu vlastně už byly iPhony od modelu X po 11, byť samozřejmě zakřivení skla kolem boků zad a displeje bylo minimální. Příští rok tak dost možná uvidíme „jen“ oprášený design z dřívějška v modernějším pojetí. Důležité je nicméně to, že Apple stále počítá s tím, že v roce 2027 představí iPhone Pro s výrazně přepracovaným, sklenějším designem.