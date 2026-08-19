LEGO chystá obří návrat Pána prstenů. Unikly detaily nových setů včetně jednoho epického

Fanoušci Pána prstenů mají další důvod k radosti. Na internet totiž unikly nové informace o tom, co má LEGO chystat na rok 2027, a pokud se tyto informace potvrdí, máme se opravdu na co těšit. Nejde totiž jen o jeden nový set, ale rovnou o několik pořádně zajímavých stavebnic, které mají nabídnout známé lokace i postavy z filmové trilogie. A jedna z nich je obzvlášť zajímavá. LEGO má totiž vůbec poprvé nabídnout minifigurku samotného Petera Jacksona coby režiséra LOTR filmů.
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Peter Jackson s mrkví
Jedním z připravovaných setů má být LEGO ICONS The Prancing Pony, tedy hostinec U Skákavého poníka z Bree. Podle aktuálního úniku má stavebnice obsahovat více než 2000 dílků, stát kolem 200 dolarů a nabídnout více než osm minifigurek. Mezi nimi mají být také Ringwraithové se svými koňmi, což už samo o sobě zní jako poměrně zajímavá sestava. Největší překvapení ale má přijít v podobě Petera Jacksona.
Pokud jste někdy viděli Společenstvo Prstenu, pravděpodobně si vybavíte jednu z jeho krátkých cameo rolí. Jackson se ve filmu objevil jako obyvatel Bree, který po procházejících Hobitech hodí mrkev. A právě na tento moment má LEGO podle úniku odkazovat i u samotné minifigurky. Ta má být totiž dodávána právě s mrkví.
Upřímně, pokud je tento detail skutečně pravdivý, přesně tohle jsou ty drobnosti, které dělají LEGO sety podle filmů zajímavějšími. Nejde totiž jen o to, že LEGO vytvoří další známou postavu. V tomto případě má rovnou připomenout několikavteřinové cameo režiséra, kterého by v klasické sestavě minifigurek čekal asi málokdo.
Dorazí také obří Olifant
The Prancing Pony ale rozhodně nemá být jediným zajímavým LEGO The Lord of the Rings setem pro rok 2027. Další únik se týká stavebnice s označením 11395, která má představovat obřího Olifanta neboli Mûmakila. Ten má podle aktuálních informací obsahovat 2017 dílků a jeho cena má být stanovena na 250 dolarů.
Ani zde přitom nemají chybět zajímavé minifigurky. Únik zmiňuje Jezdce z Rohanu a také Easterlingy, kteří by se tak mohli do LEGO The Lord of the Rings konečně výrazněji vrátit. Právě Easterlingové jsou přitom mezi fanoušky jednou z těch skupin, které si o nové minifigurky říkají už poměrně dlouho.
Helmův žleb v epické podobě
A tím se dostáváme k největšímu setu z celé trojice. LEGO má totiž údajně připravovat také obří Helmův žleb s více než 7000 dílky. Cena má být v tomto případě kolem 700 dolarů, takže v přepočtu zhruba 16 tisíc korun. Česká cena samozřejmě může být nakonec jiná.
Helmův žleb má podle úniku nabídnout více než deset minifigurek a mezi potvrzovanými postavami jsou například král Théoden a Haldir. Právě Haldir by mohl být pro fanoušky poměrně velkým lákadlem, protože jeho přítomnost v Helmůvě žlebu odkazuje přímo na filmovou verzi příběhu, ve které elfové dorazí Rohirům na pomoc.
Pokud se tedy všechny tyto informace skutečně potvrdí, čeká LEGO The Lord of the Rings v roce 2027 opravdu velký návrat. The Prancing Pony s první minifigurkou Petera Jacksona, obří Mûmakil s Easterlingy a Jezdci z Rohanu a nakonec více než sedmitisícový Helmův žleb už rozhodně nejsou jen malé doplňky do série. Načasování na příští rok se však vlastně absolutně nedá divit. Vždyť na Vánoce příštího roku je naplánována premiéra dalšího filmu z LOTR světa, konkrétně pak Pán prstenů: Hon na Gluma. LEGO tedy logicky chce z tohoto poprasku kolem filmu vymámit co nejvíc. Samozřejmě je ale potřeba brát všechny informace zatím s rezervou. Do oficiálního představení zbývá ještě dost času a LEGO může část specifikací, počty dílků, minifigurky i ceny změnit. Pokud se ale tento únik alespoň z větší části potvrdí, máme se v roce 2027 na co těšit.