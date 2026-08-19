Gameplay videa GTA 6 unikla na internet. Podívejte se, jak nejočekávanější hra všech dob vypadá

Oficiální vydání GTA 6 je sice naplánované až na druhou polovinu listopadu a další záběry ze hry pak uvidíme až za týden na Netflixu, sociální sítě však začaly v posledních hodinách plnit uniklé gameplay záběry, které mají hru odhalovat. Bohužel, jak už je v této době zvykem, vedle „potvrzených“ záběrů (respektive těch, které média označují za pravděpodobně pravé) se objevuje i spousta AI balastu, který se na sebe též snaží strhnout při nynějším poprasku kolem úniku pozornost. Zorientovat se ve všech únicích tak není úplně jednoduché, avšak minimálně dvě videa, která si můžete pustit níže, by měla být pravá.
Here’s the leaked GTA 6 footage 👀
The video is already spreading across the internet. What do you think about it?#GTA6 #GTAVI #RockstarGames pic.twitter.com/Dv8fNANcrr
— Rage Games (@Rage_Games_383) August 18, 2026
GTA 6 GAMEPLAY, JASON, DRIVING AND COMBAT 😭 pic.twitter.com/Y4HhMT3X7V
— MALIK (@vbxndo2k) August 18, 2026
Za únikem stojí hackerská skupina, která měla před nedávnem vývojáře z Rockstar Games vyzvat mimo jiné k tomu, aby předobjednávková verze hry byla k dostání nejen digitálně, ale i v plnohodnotné verzi s fyzickým diskem. K tomu však nedošlo a dle všeho ani nedojde, což mělo hackery přimět právě ke zveřejnění gameplay záběrů ze hry. Sluší se nicméně dodat podstatná věc – konkrétně to, že záběry ze hry by měly pocházet z přelomu roku 2023 a 2024, takže ačkoliv se pravděpodobně skutečně díváme na gameplay z jedné z nejočekávanějších her tohoto století, jsou to stále jen rané záběry, které aktuální stav hry nemusí příliš odrážet. Jinými slovy, pokud vám například hra přijde zvláštně barevná, málo detailní a tak podobně, nezoufejte – Rockstar Games prakticky 100% hru za poslední roky (tedy v době po úniku) ještě zásadně upravil tak, aby byla ve všech směrech líbivější.