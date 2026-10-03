Vadí vám vypínání budíku tahem prstu? Na iPhone můžete vrátit klasické tlačítko

Budík na iPhonu je jedna z těch funkcí, které člověk často ovládá ještě dřív, než se ráno stihne pořádně probrat. Jakákoliv změna jeho ovládání proto dokáže být překvapivě citelná. Apple v současném iOS používá pro úplné vypnutí zvonícího budíku na zamčené obrazovce gesto tahem, zatímco jeho odložení nadále vyžaduje pouze klepnutí. Smyslem je zřejmě snížit riziko, že budík v polospánku omylem vypnete namísto jeho odložení.
Ne každému ale nové ovládání musí vyhovovat. Pokud máte zažité klasické klepnutí na tlačítko nebo vám jednoduše připadá pohodlnější než posouvání ovládacího prvku po displeji, iOS umožňuje původní způsob ovládání vrátit. Nastavení je trochu schované, protože jej nenajdete přímo v aplikaci Hodiny.
Jak vrátit vypínání budíku jedním klepnutím
Na iPhonu otevřete Nastavení a zamiřte do sekce Zpřístupnění. Zde v části věnované pohybu a motorice klepněte na Dotyk a sjeďte až do spodní části nabídky. Aktivujte možnost Preferovat provádění akcí jedním dotykem. Změna se projeví při příštím spuštění budíku a namísto gesta tahem budete moci jeho zvonění opět ukončit jednoduchým klepnutím.
Je ovšem dobré počítat s tím, že nejde o nastavení určené výhradně pro aplikaci Hodiny. Jedná se o součást Zpřístupnění, která obecně upřednostňuje jednodušší jednodotykové akce tam, kde je systém podporuje.
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Pokud po několika ránech zjistíte, že vám gesto tahem přece jen vyhovovalo více – například právě proto, že se budík hůře vypíná omylem – stačí se vrátit do Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk a volbu Preferovat akce jedním dotykem opět deaktivovat.