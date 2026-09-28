Budík na iPhonu už nemusí mít stejnou hlasitost jako vyzvánění. iOS 27 přináší dlouho očekávanou změnu

Jsou funkce, u kterých si člověk po jejich příchodu říká hlavně to, proč nebyly součástí iPhonu už dávno. Přesně do této kategorie patří jedna z nenápadných, ale velmi praktických novinek iOS 27. Apple totiž konečně umožňuje nastavit hlasitost klasických budíků a časovačů nezávisle na hlasitosti vyzvánění.
Dosud byly obě hodnoty propojené. Pokud jste tedy večer snížili hlasitost vyzvánění, současně jste tím ztišili také běžný budík. V praxi to nebylo zrovna ideální, protože člověk mohl ráno zjistit, že budík sice zazvonil, ale mnohem tišeji, než čekal.
V iOS 27 už tohle omezení padá. Apple přidal samostatné nastavení, díky kterému lze budíky a časovače od hlasitosti vyzvánění úplně oddělit.
Jak nastavit vlastní hlasitost budíku
Otevřete na iPhonu Nastavení a přejděte do sekce Zvuky a haptika. Zde najdete novou část věnovanou budíkům a časovačům.
Vypněte volbu Match Ringtone Volume, tedy přizpůsobování hlasitosti vyzvánění. Jakmile to uděláte, objeví se samostatný posuvník, pomocí kterého si nastavíte hlasitost budíků a časovačů nezávisle na příchozích hovorech.
Od této chvíle můžete hlasitost vyzvánění změnit, aniž by se tím budík jakkoliv ovlivnil. Stejně tak lze ponechat hlasité hovory a nastavit podstatně mírnější hlasitost budíku.
Určitou výjimkou jsou budíky, které už mají vlastní samostatné nastavení hlasitosti. Týká se to například budíku pro probuzení spojeného se spánkovým plánem. U něj zůstává zachována individuálně nastavená úroveň.
Pokud vám naopak původní způsob fungování vyhovoval, není potřeba nic měnit. Stačí ponechat volbu Match Ringtone Volume aktivní a budíky se budou stejně jako dříve řídit hlasitostí vyzvánění.
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Samostatně lze nastavit i další systémové zvuky
Apple se v iOS 27 nezastavil jen u budíků. V sekci Zvuky a haptika přibyla podobná možnost také pro upozornění a další systémové zvuky.
Po vypnutí jejich provázání s vyzváněním se objeví další samostatný posuvník. Díky tomu lze například ponechat dostatečně hlasité příchozí hovory, ale současně ztišit další zvuky systému.
Ve výsledku nejde o žádnou převratnou funkci, která by změnila způsob používání iPhonu. Právě podobné drobnosti ale bývají při každodenním používání překvapivě příjemné. A možnost oddělit hlasitost budíku od vyzvánění patří mezi věci, na které uživatelé čekali opravdu dlouho. iOS 27 je nyní dostupný jako finální aktualizace pro podporované iPhony.