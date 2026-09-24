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Konečně! iOS 27 vám dovolí uložit do Peněženky na iPhone jakoukoliv věrnostní kartu

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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S věrnostními kartami do obchodů se v posledních letech doslova roztrhl pytel. S trochou nadsázky se mi dokonce skoro až chce říci, že vám je „cpou“ doslova na každém rohu a abyste se dostali ke slevám a dalším benefitům pro zákazníky, není skoro možné se jim vyhnout. O to víc mě štvalo, že ne všechny tyto věrnostní karty šlo přidat do telefonu, ideálně pak do nativní Peněženky v iPhone. Jasně, existovaly aplikace, které fyzické karty dokázaly převést do digitálních, nicméně z vlastní zkušenosti musím říci, že ne vždy fungovaly 100% a převedly tímto způsobem vše. S tím je ale nyní konec. 

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Apple totiž přidal do iOS 27 nenápadnou novinku, která tento problém perfektně řeší. Konkrétně si lze konečně do Peněženky ručně přidat jakékoliv fyzické karty a co víc, můžete si u nich rovnou i uzpůsobit vzhled, vepsat do nich všechny pro vás důležité informace a tak podobně. Díky tomu už tak není třeba je nosit fyzicky v klasické peněžence, popřípadě kvůli jejich použití „startovat“ v každém obchodě jinou aplikaci. 

iOS 27 wallet 7 iOS 27 wallet 7
iOS 27 wallet 8 iOS 27 wallet 8
iOS 27 wallet 9 iOS 27 wallet 9
iOS 27 wallet 5 iOS 27 wallet 5
iOS 27 wallet 10 iOS 27 wallet 10
iOS 27 wallet 6 iOS 27 wallet 6
iOS 27 wallet 4 iOS 27 wallet 4
iOS 27 wallet 3 iOS 27 wallet 3
iOS 27 wallet 1 iOS 27 wallet 1
iOS 27 wallet 2 iOS 27 wallet 2
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Použití této funkce je přitom naprosto jednoduché. Stačí otevřít nativní aplikaci Peněženka, kde zvolíte „+“ a následně z nabídky vyberete možnost Vytvořit vlastní lístek. Pak už jen stačí postupovat podle pokynů, tedy si v první řadě vybrat typ lístku a poté si jej vyplnit, naskenovat QR kód či čárový kód a je hotovo. Takto vytvořená kartička se vám automaticky uloží do Apple Wallet a je následně plně funkční. Osobně pak velmi kvituji i fakt, že si iOS 27 poradí jak s klasickými čárovými kódy, tak i se čtvercovými QR kódy, které využívá u své slevové karty třeba Albert. Právě díky komplexnosti je totiž novinka opravdu skvěle využitelná. Určitě ji tedy vyzkoušejte také – stojí za to! 

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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