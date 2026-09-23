Tímto trikem aktivujete Face ID na MacBooku nebo iMacu!

Je tomu devět dlouhých let od chvíle, kdy Apple zavedl u iPHone Face ID. Nejrychlejší a zřejmě i nejlepší ochranu našeho soukromí na světě. Bohužel ani o devět let později ji nemáme k dispozici nikde jinde, než v iPhone a iPadu. Na MacBooky se z nějakého důvodu zatím nedostalo. Existuje však řešení, které vám v úvozovkách řečeno, pomůže aktivovat Face ID na MacBooku nebo iMacu. Stačí k tomu aplikace Glance a váš MacBook nebo iMac bude mít rázem schopnost odemknout se jen díky tomu, že se na něj podíváte. Já aplikaci používám na svém MacBook Air M4 zhruba tři týdny a nedám na ni dopustit a to přes to, že tento počítač má samozřejmě Touch ID, i tak je otevírání přes Face ID rychlejší a pohodlnější protože se počítač odemkne hned jak jej otevřete. Pojďte se podívat na to, jak vše funguje a jak mít na Macu Face ID.
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Aplikace Glance umožňuje nastavit si prakticky cokoli, co se odemykání vašeho MacBooku nebo iMacu pomocí obličeje týká. Můžete si přidat několik profilů, nascanovat si opakovaně tvář pro co nejlepší výsledky a můžete si nastavit jak, kdy a za jakých okolností se MacBook odemkne. Taktéž můžete nastavit po jaké době přece jen bude vyžadovat heslo. Vše je opravdu extrémně podobné tomu, jak funguje Face ID na iPhone. Aplikace Glance je v podstatě projekt, který je 100% open source a kromě samotné aplikace si ti šikovnější z nás mohou stáhnout kompletní zdrojový kód z Github. Aplikace jako taková neukládá nic nikam mimo váš počítač a vše zůstává v Macu, uloženo v Core ML Vision. Neukládá se ani fotografie vašeho obličeje, tne je převeden do matematických vzrců a kompletně zašifrován tak, aby nehrozil únik žádných dat. Veškerá data navíc můžete kdykoli smazat přímo z aplikace.
Je důležité si uvědomit, že MacBook ani iMac samozřejmě nemají Face ID kameru, ale pouze FaceTime kameru. Proto aplikace spoléhá jen na klasickou 2D shodu v rámci podoby. V žádném případě se nejedná ani vzdáleně o stejné zabezpečení, které nabízí Face ID na iPhone. Právě proto důrazně varuji, abyste aplikaci používali pouze když víte, že například MacBook máte pouze doma, nikam jej nenosíte, nemáte v něm žádná citlivá data a tak dále. Berte to prosím spíš jako zajímavou možnost vyzkoušet, jak by Face ID na MacBooku mohlo fungovat a v žádném případě neberte toto řešení jako spolehlivou ochranu vašeho počítače. Z tohoto hlediska je tedy vše naprosto bezpečné a jediné na co opravdu kladu důraz je, abyste nepovažovali Glance za stejné učinné jako Face ID na vašem iPhone. Z toho důvodu například není možné Glance používat pro přístup do bankovních aplikací a podobných záležitostí.