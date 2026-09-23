Přestaňte platit za iCloud: Nejlepší řešení pro přenos fotek a videí z iPhonu

Komerční sdělení: Když přejdete na zbrusu nový iPhone 18 s iOS 27, počáteční nadšení může rychle vystřídat dobře známá starost: jak bezpečně přenést roky fotek a 4K videí do počítače? Finder se u velkých přenosů zasekává, bezplatných 5 GB na iCloudu je dávno pryč a iTunes už patří minulosti.
Nativní nástroje Applu fungují podle vlastních pravidel, ne vždy podle vašich potřeb. Mezitím vaše knihovna 4K videí dál roste, úložiště na iCloudu se plní a synchronizace je čím dál pomalejší.
Právě závislost na cloudu a rozhodnutích Applu vede stále více uživatelů k hledání lokální, rychlé a spolehlivé alternativy. DearMob iPhone Manager je vytvořen přesně pro tento účel: vrací vám plnou kontrolu nad vaší knihovnou fotek — bez předplatného, bez cloudu, bez kompromisů.
Vytvořeno pro iPhone 18 a iOS 27 — přenos fotek tak, jak má fungovat
DearMob iPhone Manager je plně kompatibilní s celou řadou iPhone 18, včetně modelů Ultra a Pro Max, stejně jako s nejnovějším iOS 27. Na rozdíl od řešení závislých na cloudu využívá přímé USB nebo Wi-Fi připojení k Macu či PC, čímž obchází omezení sítě i otázky soukromí.
Ať už iPhone připojíte USB kabelem, nebo přes důvěryhodnou Wi-Fi síť, DearMob jej rozpozná během několika sekund a umožní vám okamžitě začít s přenosem fotek — bez přihlašování k Apple ID, bez synchronizace přes iCloud a bez čekání.
Software navíc nyní běží v rámci časově omezené akce: doživotní licenci pořídíte se slevou 62 % a získáte k ní tři bonusové dárky. Pro každého, kdo chce spravovat fotky z iPhonu lokálně, jde o nabídku, kterou stojí za to využít dřív, než skončí.
Přenos fotek jako základ celého systému
DearMob sice nabízí komplexní možnosti zálohování a obnovy, ale právě přenos fotek je oblast, ve které skutečně vyniká. Nabízí dvě flexibilní možnosti:
- Kompletní export jedním kliknutím — Přeneste celou roli fotoaparátu včetně všech fotek a 4K videí do počítače najednou. Ideální pro kompletní migraci nebo úplnou zálohu.
- Selektivní přenos — Vyberte přesně to, co potřebujete: exportujte jen fotky z konkrétního alba, filtrujte podle data, vyberte pouze selfie, snímky obrazovky nebo fotky v režimu Portrét, případně vytáhněte videa z konkrétní cesty. Tato detailní kontrola šetří čas i místo v úložišti.
A to nejlepší: obnova nikdy nepřepíše stávající obsah, což byla častá nepříjemnost u iTunes, které mnohdy vyžadovaly obnovení do továrního nastavení. Exportovat můžete přímo na externí disk, SSD nebo NAS a u citlivých snímků lze zapnout i šifrování.
Bezztrátová podpora všech formátů fotek
Pro fotografy a tvůrce obsahu je kvalita obrazu zásadní. DearMob to plně respektuje:
- Žádná komprese, žádné zhoršení kvality — Každá fotografie se přenáší v původním rozlišení a kvalitě.
- Plná podpora formátů — HEIC, ProRAW, JPEG, PNG i všechny formáty podporované iOS 27 jsou zpracovávány nativně.
- Obousměrný přenos — Přenášejte fotky z iPhonu do počítače i z počítače zpět do iPhonu, se zachováním struktury alb a složek.
Export celé knihovny fotek zvládnete na pár kliknutí, zatímco výběr konkrétních položek zabere ještě méně času.
–> Využijte 62% slevu dřív, než skončí (včetně 3 bonusů)
4K videa a hudba — bez limitů a bez čekání
Videa a hudba dostávají stejnou péči jako vaše fotky. U 4K videí máte vše pod kontrolou: můžete je přenést v původní, špičkové kvalitě pro úpravy a archivaci, nebo je rovnou při přenosu komprimovat a ušetřit tak cenné místo na disku. Pokud máte obavy z kompatibility formátů, DearMob dokáže během přenosu automaticky převést nepodporované soubory, aby se vše bez problémů přehrálo na iPhonu i v počítači.
Stejně snadná je i správa hudby — skladby můžete importovat i exportovat bez omezení, ať už přesouváte jednu píseň, nebo celou knihovnu.
Více než jen fotky: kompletní správa souborů
Kromě médií si DearMob poradí také s kontakty, SMS zprávami, kalendáři, e-knihami, vlastními vyzváněními, hlasovými poznámkami a podcasty, a to se stejnou jednoduchostí. Export i import funguje plynule mezi iPhonem, iPadem a počítači s macOS nebo Windows. Z iPhonu si dokonce můžete udělat přenosný USB disk, zatímco vestavěné převody videí, obrázků a e-knih zajišťují plnou kompatibilitu s iOS 27.
–> Využijte 62% slevu dřív, než skončí (včetně 3 bonusů)
Často kladené otázky
- Je DearMob iPhone Manager bezpečný? Rozhodně ano. Vydavatel Digiarty má v oblasti multimediálního softwaru dlouhodobě dobrou pověst. Bezpečnost je součástí každé funkce: zálohy lze šifrovat, všechna data zůstávají výhradně lokálně bez nahrávání do cloudu nebo na servery třetích stran a společnost má jasnou zásadu nesbírat žádná osobní data.
- Jak rychlý je přenos fotek? Software nabízí působivou rychlost: 100 fotek ve 4K se přenese přibližně za 8 sekund, 100 hudebních skladeb za 35 sekund a 1GB film za 50 sekund. Tyto rychlosti byly naměřeny za optimálních podmínek při připojení přes USB 3.0. Reálný výkon se může lišit podle vašeho hardwaru, uživatelé však dlouhodobě hlásí výrazně rychlejší přenosy než přes Finder nebo iCloud.
- Přepíše program moje stávající data? Ne. Selektivní obnova zachovává veškerý stávající obsah v zařízení, na rozdíl od iTunes, které často vyžadovaly obnovení do továrního nastavení.
- Jaké systémy podporuje? Windows a macOS, ideálně s moderním GPU pro optimální výkon.
Závěrečné hodnocení
Pokud vás nebaví opakované poplatky za iCloud, pomalá synchronizace a omezené úložiště, DearMob iPhone Manager nabízí silnou lokální alternativu zaměřenou přesně na to nejdůležitější: bezpečně a rychle dostat fotky z iPhonu do počítače.
Využijte speciální nabídku: sleva 62 % na doživotní licenci + 3 dárky →
Vaše licence zahrnuje:
- Všechny budoucí aktualizace
- Přednostní technickou podporu
- 30denní záruku vrácení peněz
- Jednu platbu — doživotní přístup