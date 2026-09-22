Apple představil nová sluchátka. Mohou se stát vaším módním doplňkem

Měsíce spekulací o příchodu nových sluchátek z dílny Apple jsou konečně u konce. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí skrze tiskovou zprávu představil pod hlavičkou Beats nový náhlavní model a nutno říci, že podle technických specifikací jde o opravdu zajímavý kousek. Novinka nese název Beats 360 a jedná se o první náhlavní sluchátka značky Beats navržená od začátku s důrazem na výrazné možnosti přizpůsobení, díky čemuž si uživatel tomu může jejich vzhled měnit podle svého stylu, aniž by musel kupovat další kompletní sluchátka.
Hlavní specialitou Beats 360 jsou vyměnitelné části konstrukce, pomocí kterých lze vzhled sluchátek jednoduše měnit. Beats tak evidentně chce z novinky udělat nejen klasická sluchátka, ale do určité míry také módní doplněk, jak se to Apple povedlo třeba s jeho AirPods Max. Ostatně právě výrazný design byl vždy jedním z poznávacích znaků celé značky a u Beats 360 jej výrobce posouvá ještě dál.
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Beats sází na personalizaci
Novinka ale samozřejmě nestojí jen na vzhledu. Beats 360 jsou navržena jako bezdrátová náhlavní sluchátka pro každodenní poslech a výrobce se zaměřil také na pohodlí při delším nošení. Konstrukce má být lehká a náušníky jsou navrženy tak, aby dobře obepínaly uši a zároveň zůstaly komfortní i při delším používání.
Vzhledem k tomu, že Beats spadá již dlouhé roky pod Apple, který tuto společnost koupil, není žádným překvapením plnohodnotná podpora Apple produktů a celkově celého softwarového ekosystému. Nechybí tedy jednoduché spárování napříč Apple produkty navázané přes iCloud, podpora aktivace Siri hlasovým pokynem nebo třeba podpora Najít. Samozřejmostí jsou pak klasiké věci náhlavních sluchátek typu ANC, režim propustnosti, adaptivní ekvalizér a tak podobně. O čipu sice není v technických specifikacích ani slovo, vsadil bych však na H2 po vzoru všech ostatních Apple sluchátek posledních měsíců. Jak už jsme nicméně u Beats zvyklí, nechybí zde samozřejmě ani podpora OS Android.
Právě možnost měnit vzhled je ale tím, čím chce Beats 360 proti ostatním modelům vyniknout. Zatímco u většiny sluchátek si při nákupu jednoduše vyberete jednu barevnou variantu a s tou následně žijete několik let, tady má být možné jejich vzhled postupně obměňovat. Beats tak evidentně zkouší zjistit, zda lze u sluchátek zopakovat něco podobného, co Apple dlouhodobě dělá například s řemínky pro Apple Watch.
Beats 360 jsou tak bezesporu poměrně zajímavým rozšířením nabídky značky, protože se nesnaží být pouze další generací některého ze současných modelů. Beats místo toho vytvořilo novou řadu, jejíž hlavní poznávací znak představuje právě personalizace. A vzhledem k tomu, jak důležitý byl pro Beats vždy design, vlastně tento směr dává docela velký smysl. Jen ta cena by mohla být nižší. Sluchátka totiž startují na 349,99 dolarech, což není rozhodně málo.