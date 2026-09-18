AirPods dál válcují konkurenci! Apple má na trhu téměř dvojnásobný podíl než Xiaomi

Trh s bezdrátovými sluchátky už neroste takovým tempem jako v minulých letech, Apple se ale zatím rozhodně nemá čeho bát. Podle nejnovějších dat analytické společnosti Omdia totiž zůstává s velkým náskokem světovou jedničkou a ve druhém čtvrtletí letošního roku dokonce dokázal své dodávky mírně zvýšit. A to přesto, že celý trh meziročně klesal.
Apple během druhého čtvrtletí 2026 dodal na trh 16,8 milionu TWS sluchátek, což představuje meziroční růst o 1,2 %. Celosvětový trh přitom ve stejném období klesl o 0,7 % na 82,1 milionu kusů a zaznamenal tak první meziroční pokles od druhého čtvrtletí 2023. Apple z něj ukrojil 20,5% podíl.
Fotogalerie
Apple má před konkurencí obrovský náskok
Rozdíl proti konkurenci je přitom poměrně výrazný. Druhé Xiaomi drží 10,4 % trhu, tedy prakticky polovinu podílu Apple. Samsung skončil třetí s 6,7 %, následovaný Huawei s 6,2 % a OPPO s 5 %. Z celé vedoucí pětice kromě Apple rostlo už jen OPPO, do jehož výsledků Omdia započítává také OnePlus. Jeho dodávky meziročně vyskočily o 14,9 %.
Zajímavější změna se ale odehrává uvnitř samotného trhu. Zatímco klasická TWS sluchátka do uší zaznamenala pokles dodávek o 2 %, kategorie OWS neboli otevřených bezdrátových sluchátek vyrostla o 12 % na 11,1 milionu kusů. Jde například o modely uchycené za uchem nebo připnuté kolem boltce, které neucpávají zvukovod. Právě tyto modely, které nyní Apple nabízí jen pod značkou Beats, nyní tvoří 13,5 % celého trhu.
Omdia přitom očekává, že význam otevřených sluchátek bude v následujících letech dál rychle růst. Z letošních předpokládaných 43,9 milionu kusů se mají jejich roční dodávky do roku 2030 dostat až na 90,5 milionu kusů, takže by měla připadat téměř pětina všech prodaných TWS sluchátek právě na otevřené modely. Právě z toho důvodu by mě tak upřímně vůbec nepřekvapilo, kdyby Apple do budoucna přišel s AirPods tohoto typu, které budou mířit primárně na sportovce.
Ať tak či tak, pro Apple je současná situace velmi příjemná. Trh jako celek totiž poprvé po několika letech mírně klesá, jemu se ale podařilo nejen udržet první příčku, ale ještě nepatrně růst. A když má druhý největší výrobce prakticky poloviční tržní podíl, AirPods mají před konkurencí stále velmi slušný náskok. S trochou nadsázky se mi však chce říci, že se vlastně nejedná o žádné překvapení. Určitě mi totiž dáte za pravdu, když řeknu, že lidí s AirPods v uších potkává člověk venku suverénně nejvíc. Z vlastní zkušenosti navíc mohu říci, že jakmile jsem jednou k těmto sluchátkům před lety „přičichnul“, zcela jsem jim propadl a když proto nyní řeším nový model, o jiných sluchátkách než AirPods už vlastně ani nepřemýšlím.