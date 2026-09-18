Apple napravil u nového průhledného obalu pro iPhone 18 Pro největší nedostatek předešlé generace

Když Apple v loňském roce představil novou verzi svého průhledného krytu Clear Case, přiznám se, že mě tehdy docela zklamal. Nikoliv však proto, že by mě nějak zásadněji pohoršil jeho pozměněným designem, který namísto relativně minimalistického bílého kroužku vsázel na masivní bílý obdélník kopírující prakticky celou skleněnou zadní stranu telefonu, ale proto, že Apple tento kryt neopatřil otvory na poutka pro Crossbody popruh. Ten byl totiž loni žhavou novinkou v nabídce Apple příslušenství, kterou jsem si krátce po vydání opravdu oblíbil. O to víc mě těší, že se Apple ze své chyby evidentně poučil a nová generace tohoto krytu, která je mimcohodem plně kompatibilní s iPhone 17 Pro, už otvory pro poutka disponuje.
Přestože se touto skutečností Apple nikde moc nechlubí, lze si přepracovaných spodních rohů s otvory všimnout přímo na produktových snímcích krytů na Apple Online Store. Že se nejedná o optický klam, ale o skutečnou změnu pak dokládají i unboxingová videa zachycující nový průhledný Apple kryt pro iPhone 18 Pro ze všech jeho stran. Poměrně zajímavé je pak to, že Apple nasadil otvory na poutka do rohů bez jakéhokoliv jiného přepracování krytu, čímž se do jisté míry dá vyvrátit loňská spekulace mnoha uživatelů o tom, že průhledný kryt pro iPhone 17 Pro tímto prvkem nedisponuje jednoduše proto, že by jeho otevřená spodní konstrukce mohla být rizikovým faktorem. Loňská absence tak byla podle všeho ryze rozhodnutím o tom, zda bude či naopak nebude kryt kompatibilní s popruhy.
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Vyjma otvorů pro poutka se pak průhledný kryt změnil samozřejmě i designově, kdy nově nevsází na výše zmíněná bílá záda, ale vrací se částečně k původnímu kruhovému designu magnetů. Tentokrát ale bílá barva na zádech nekryje jen plochu magnetu, ale i prostor uvnitř, takže díky tomu vzniká na zádech krytu poměrně velká kruhová ploška. A jak se nová verze krytu líbí vám? Za nás v redakci je upřímně lepší než ta loňská, kterou si můžete prohlédnout v galerii níže, ale oproti původní verzi je design stále o něco horší.