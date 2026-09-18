Chatboti jsou čím dál schopnější a od spuštění první verze ChatGPT 30.11. 2022 udělali ohromující pokrok. Už dávno nejde jen o virtuální společníky, se kterými můžeme probrat své starosti nebo nám pomohou psát diplomovou práci. Poslední modely od OpenAI a Anthropicu, tedy GPT-6 Astra a Fable 5, jsou tak nevyzpytatelné, že děsí i odborníky na kyberbezpečnost. Ale zároveň mohou dát schopným vývojářům do rukou neočekávané nástroje, s nimiž může vývoj her poskočit rychle dopředu.
Jasně to ukázal vývojář s přezdívkou bunkaich, který se na Instagramu pochlubil svou novou hrou pro PSP. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby funkční prototyp nevytvořil s pomocí modelu GPT-6 Astra. A stačily mu k tomu prý pouhé 4 prompty v rámci jediné konverzace. Hru následně spustil a skutečně fungovala.
Dostáváme se tak do zcela nové éry, kdy chatboti už jen neodpovídají na otázky, ale kdy reálně berou práci programátorům, spisovatelům a fotografům. A OpenAI i Anthropic hodlají pokročit ještě dál a přinést ještě schopnější modely. Přímým cílem, ohledně něhož ale firmy hodně mlží, je pak dosažení AGI, tedy obecné umělé inteligence. A před ní mnoho odborníků velmi výrazně varuje, protože nevíme, čeho všeho bude schopna. Ostatně, už i současní AI agenti ukázali svou moc, když v červenci při testu unikli z izolovaného prostředí a napadli platformu Hugging Face.
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Astra maskuje své myšlení
Vývoje her s pomocí GTP-6 Astra zní jako skvělá možnost, která by možná ihned leckoho zlákala. Ale obávám se, že tak jednoduchá tato problematika není. Na druhé straně totiž stojí početná skupina lidí, kteří se naopak budou snažit takto pokročilé modely zneužít k vlastnímu obohacení. Už dnes má leckdo problém rozpoznat AI video nebo generovanou fotku od těch skutečných. Pro schopné hackery je to ráj a daří se jim snadno obelstít naivní jedince.
GPT-6 Astra jim k tomu může dát ještě pokročilejší možnosti. Je totiž prokázané, že dokáže maskovat své myšlenkové pochody, podporuje ty nejschopnější AI agenty a navíc umí obcházet kontrolní mechanismy. Pro hackery tak může jít o neuvěřitelně cenný nástroj a pro provozovatele běžných platforem a webů zase o nevídané nebezpečí. OpenAI ale zatím model nehodlá nijak omezovat. Získat ho může každý, kdo je ochotný zaplatit:
- milion vstupních tokenů stojí 10 USD,
- milion výstupních tokenů stojí 50 USD.
GPT-6 Astra je přitom dostupná v rámci předplatných ChatGPT Plus, Pro, Business. A i když mě její schopnosti fascinují a něco jako vytvoření hry pro PSP-3000 během 4 promptů mi zní naprosto neuvěřitelně, dívám se na tento pokrok s krajním znepokojením. Z AI mám velký respekt a držím si ji spíš od těla. Naše budoucnost kvůli ní totiž může být temnější, než tušíme.